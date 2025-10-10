Delon Wright coupé 48h après son KO, remplacé par Cam Payne. L’ironie est totale après les playoffs des Knicks, et la réaction de Wright « Sick business » résume la froideur de la NBA.

Les Pacers ont décidé de signer Cam Payne et couper Delon Wright… à peine deux jours après que Wright a pris un gros KO en présaison. Le timing est glacial et l’histoire a un petit goût de déjà-vu pour New York : Payne récupère la place d’un ex-Knicks... qui l’avait sorti de la rotation en playoffs.

Delon Wright venait en effet de subir un énorme choc tête contre tête lors du match de présaison face aux Wolves, un incident qui l’a laissé groggy et a mis fin à sa soirée. Quarante-huit heures et 14 (!!) points de suture plus tard, les Pacers annonçaient sa mise à l’écart pour faire de la place à Cam Payne, autre ancien de Manhattan. La réaction de Wright, lapidaire, a parfaitement résumé l’ambiance : « Un business écœurant ». Difficile d’être plus clair.

La boucle est d’autant plus folle que, cinq mois plus tôt, c’est bien Wright qui avait chopé des minutes de playoffs à… Payne chez les Knicks, lorsque Tom Thibodeau avait ressorti le vétéran du placard pour une mission défensive gagnante lors d’un Game 3 face à… Indiana.

Aujourd’hui, la roue tourne : Payne débarque à Indy avec un contrat (de présaison) pour densifier une mène privée de T.J. McConnell (ischio) et toujours de Tyrese Haliburton, tandis que Wright se retrouve à la porte au lendemain d’une commotion. La NBA n’a jamais prétendu être un monde tendre, mais, niveau timing, on frôle l'indécence.

Sportivement, on comprend l’idée. Cam Payne sort d’une saison utile à New York et connaît le rôle de pompier de service. Mais sur la forme, le message envoyé aux vétérans est brutal : tu peux prendre un choc effrayant le mardi et recevoir ton carton de sortie le jeudi. Wright n’a pas vraiment apprécié le move et l'a fait savoir. Difficile de lui donner totalement tort quand la transaction tombe alors que les images de sa chute tournent encore.

Le vestiaire d’Indiana, lui, doit s'adapter avec une rotation recomposée à la mène, en attendant le retour de McConnell, tandis que Payne tentera de se frayer une place au cœur d’une présaison déjà mouvementée...

