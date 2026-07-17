DeMar DeRozan ciblé par les Pistons ?

Les équipes ambitieuses à l’Est ont annoncé la couleur pendant l’intersaison. Le Miami Heat s’est offert Giannis Antetokounmpo et espère encore convaincre LeBron James de rentrer en Floride. Les Cleveland Cavaliers, finalistes de Conférence en mai dernier, partagent le même rêve. Tout comme les Philadelphia Sixers, qui ont ajouté Jaylen Brown à leur effectif. Kawhi Leonard est de retour aux Toronto Raptors. Les New York Knicks sont les champions en titre. Les Boston Celtics et le Orlando Magic ont encore des raisons de penser qu’ils seront performants. Mais comment situer les Detroit Pistons ?

Première à l’Est l’an passé, battue en sept manches au second tour, la franchise du Michigan a perdu Tobias Harris et Caris LeVert, remplacés par John Collins et Taurean Prince. Pas sûr que les Pistons soient vraiment gagnants dans l’affaire. Ils sont encore en négociation avec Jalen Duren et devraient conserver leur pivot, même si ce dernier a beaucoup déçu pendant la campagne de playoffs.

Le recrutement effectué jusqu’à présent ne permet pas de penser que Detroit reviendra forcément plus fort en 2027. Les lacunes restent les mêmes. En commençant par le manque de création autour de Cade Cunningham. Ce dernier est le seul tributaire du jeu offensif et, sans soutien dans ce domaine, il sera difficile de passer un cap. D’où un éventuel intérêt pour DeMar DeRozan. Une rumeur évoqué par l’insider Marc Stein.

Offensivement, DeRozan est effectivement un joueur qui peut aider au scoring et au playmaking. Il tournait encore à 18 points et plus de 4 passes par match avec les Sacramento Kings la saison dernière. En revanche, l’imaginer dans un cinq majeur avec Ausar Thompson et Duren, en plus de Cunningham et Collins, pourraient poser de sérieux problèmes de spacing aux Pistons.

Le vétéran serait une cible intéressante essentiellement s’il accepte de sortir du banc et de reprendre un rôle de sixième homme comme pouvait le faire un temps Caris LeVert. DeMar DeRozan pourrait être convoité et peut-être qu’il préférerait débarquer dans une équipe où il est assuré de démarrer les matches. Son dossier devrait se débloquer une fois que LeBron James aura annoncé sa prochaine destination. Les équipes qui ne signeront pas le King se rabattront alors, pour certains, vers l’ancien joueur des Raptors.

Adam Silver met gentiment la pression à LeBron pour sa nouvelle équipe