DeMar DeRozan refuse de se préoccuper de son contrat

Quel avenir pour DeMar DeRozan ? L'arrière des Chicago Bulls se trouve actuellement sous contrat jusqu'au terme de la saison. Avec un salaire à 28,6 millions de dollars par an, le vétéran de 34 ans a été annoncé en discussions avec ses dirigeants concernant une prolongation.

Il existerait un intérêt mutuel pour un nouveau deal sur plusieurs années. Mais pour le moment, la situation n'a pas évolué. Et de son côté, l'ancien joueur des Toronto Raptors refuse de se préoccuper de son cas personnel.

"Honnêtement, je n'y pense pas du tout. Je ne l'ai jamais fait. Cela ne m'inquiète pas et ne me stresse pas. Encore une fois, je contrôle ce que je peux contrôler. Et en temps voulu, je laisse les choses parler d'elles-mêmes", a répondu DeMar DeRozan pour NBC Sports.

Il s'agit simplement de trouver le bon compromis. Avec les résultats très mitigés des Bulls depuis l'an dernier, DeMar DeRozan risque de réclamer un gros chèque pour rester sur le long terme. Surtout qu'il s'agira probablement de son dernier gros contrat.

Dans le même temps, les dirigeants de Chicago doivent encore réfléchir par rapport à l'avenir de ce projet. Car pour le moment, cette équipe a du mal à rivaliser à l'Est...

DeMar DeRozan, un nom à surveiller avec attention ?