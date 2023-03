MVP : DeMarcus Cousins fait campagne pour Joel Embiid

Joel Embiid peut vraiment croire en ses chances pour le trophée de MVP cette saison. Dans la dernière ligne droite de la saison régulière, l'intérieur des Philadelphia Sixers a totalement relancé la course à cette récompense individuelle. Et il peut compter sur des soutiens comme DeMarcus Cousins.

Désormais considéré comme le favori des bookmakers, le Camerounais se trouve en concurrence avec le pivot des Denver Nuggets Nikola Jokic et la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. Pour DMC, il est temps de récompenser Embiid.

"Je pense que c'est le tour du grand Jo. Les deux autres gars l'ont déjà eu. Il faut le récompenser. Si on regarde juste les chiffres et la saison, c'est toujours Jo. Il est le leader de la Ligue au niveau des points. Il domine le jeu à un haut niveau.

On doit vraiment lui donner du crédit pour ce qu'il fait. Il le mérite, il le mérite vraiment. Et attention, je ne veux rien enlever aux deux autres gars. Mais ils ont déjà eu cette reconnaissance. Et je ne dis pas qu'ils ne doivent plus l'avoir dans le futur.

Mais c'est le moment de le donner à Jo", a estimé DeMarcus Cousins sur Showtime.