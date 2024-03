Dennis Schroder, une réponse sèche à l’immature D’Angelo Russell

De retour à un bon niveau avec les Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell a récemment pris la parole pour livrer ses vérités. Et jeudi, le meneur a ainsi estimé que sa relation avec l'entraîneur Darvin Ham avait eu du mal à se construire à cause... de Dennis Schroder.

L'Allemand avait effectivement un lien avec son ex-coach, grâce à une précédente expérience aux Atlanta Hawks, et Russell l'a mal vécu. Et surtout, entre les deux anciens coéquipiers, il existait visiblement une concurrence loin d'être saine.

Désormais aux Brooklyn Nets, Schroder a en tout cas décidé de lui répondre sèchement.

"Je n'en sais rien (rires). J'ai montré la déclaration à ma femme, car je ne l'avais pas vu avant de la recevoir par l'un de mes entraîneurs en Allemagne. Je ne comprends pas. Mais au final, c'est une preuve d'immaturité.

Vous n'êtes pas vraiment mature si vous gardez le nom de quelqu'un dans votre bouche et que vous parlez comme ça. Je ne comprends pas. Chacun est son propre joueur et chacun doit se défendre. Mais au final, je ne veux pas... je ne vais même pas réagir à cela.

C'est comme ça, et j'espère qu'il va continuer à jouer comme ça parce que ça peut se retourner contre lui. Je souhaite donc le meilleur aux Lakers et à nous aussi", a commenté Dennis Schroder pour le New York Post.

Clairement, dans les prochaines semaines, notamment dans l'hypothèse d'une qualification en Playoffs, D'Angelo Russell n'aura pas le droit à l'erreur. Car cette fois-ci, l'excuse liée à Dennis Schroder ne sera plus valable...

D’Angelo Russell, la réponse d’un véritable tueur