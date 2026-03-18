Dennis Schröder met une petite cartouche aux Kings

Dennis Schröder est passé de l’une des plus mauvaises équipes de la ligue, les Sacramento Kings, à l’une des plus ambitieuses à l’Est, les Cleveland Cavaliers. Un transfert de plus pour le meneur allemand, plus très loin de détenir le record du nombre de trades en NBA. Il s’en sort bien. Mais le MVP du dernier Eurobasket garde de la rancœur envers l’équipe californienne.

« Je dois dire une chose : c’est très difficile avec Doug Christie et Sacramento en ce moment. Je ne veux pas établir de contacts avec eux. Parce que la situation est compliquée et j’ai le sentiment qu’il y avait un décalage entre leurs paroles et leurs actes. Quand quelqu’un dit quelque chose, je veux qu’il tienne sa parole. Malheureusement, les Kings n’ont pas fait ça. Et c’est une honte. Bien sûr que je suis reconnaissant qu’ils aient misé sur moi au début et qu’ils m’aient offert un contrat. Mais peut-être qu’il faudra que l’on parle à la fin de la saison. »

Il est certainement mieux où il est aujourd’hui. On imagine que les Kings avaient promis à Dennis Schröder qu’il ne serait pas tradé. Mine de rien, ça ne doit pas être facile à gérer, autant de déménagements, pour ce père de deux enfants. Il va au moins avoir une chance de faire un long parcours en playoffs avec Cleveland.