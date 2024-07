Le basket n'en finit plus d'être mis à l'honneur pour ces jeux de Paris 2024. Après Giannis Antetokounmpo et LeBron James, respectivement choisis par la Grèce et les Etats-Unis pour être les porte-drapeau de leur délégation lors de la cérémonie d'ouverture, c'est au tour de Dennis Schröder de se voir accorder cet honneur par les instances allemandes.

Un choix qui ravit les fans de basket que nous sommes, mais qui peut aussi surprendre. Car si le meneur des Nets a participé à 3 Euro et 2 Coupes du Monde sous les couleurs de la Mannschaft, il n'a en revanche jamais participé aux J.O. Une condition souvent nécessaire pour se voir confier la prestigieuse mission de porte-drapeau.

🇩🇪 DAS IST EUER TEAM D FAHNENTRÄGER*INNEN-DUO PARIS 2024 🇩🇪 Ihr habt gewählt: Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder tragen am 26. Juli bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Paris 2024 gemeinsam die deutsche Fahne für das @TeamD 🖤❤️💛https://t.co/5kc28vOBxr — DOSB (@DOSB) July 23, 2024

Pour autant Dennis Schröder constitue indéniablement un très bon choix. Car si sa carrière en club a du mal à se stabiliser et se veut fluctuante (7 franchises en 11 ans), l'ancien des Hawks ne brille jamais autant sur les parquets qu'en sélection nationale. A l'image de ses brillantes performances lors du Mondial 2023 (19,1 pts, 2,0 rbds, 6,1 asts), qui lui auront permis d'offrir à l'Allemagne son premier titre de Champion du Monde et de ravir le trophée de MVP de la compétition, Schröder a toujours été capable de se transcender sous les couleurs de la Mannschaft.

Un engagement et des valeurs patriotiques qui ont visiblement retenu l'attention du comité allemand, qui outre le 2ème marqueur de l'Euro 2017, a choisi la judokate Anna-Maria Wagner, double médaillée de bronze à Tokyo, pour brandir haut les couleurs de l'Allemagne vendredi sur la Seine.