Les Nuggets perdent un autre titulaire pour plusieurs semaines

Sur de nombreux aspects, les Denver Nuggets font figure de seuls vrais concurrents au Oklahoma City Thunder cette saison. Mais ils vont devoir survivre les prochaines semaines avec un effectif amoindri. En effet, la franchise vient d’annoncer l’absence prolongée d’Aaron Gordon. Le vétéran souffre des ischios et il devrait manquer au moins quatre à six semaines selon ESPN.

C’est déjà le deuxième titulaire de la franchise du Colorado qui rejoint l’infirmerie. Il y retrouvera Christian Braun, lui aussi forfait plusieurs semaines en raison d’une entorse de la cheville.

Aaron Gordon réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 18,8 points et 5,9 rebonds à 44% derrière la ligne à trois-points. Il avait notamment planté 50 points lors du tout premier match de la saison.

Les Nuggets ont tout de même des ressources. Déjà parce qu’ils sont menés par le meilleur joueur du monde, Nikola Jokic. Ensuite parce que Jamal Murray est régulier depuis la reprise. Et aussi parce que les dirigeants ont investi pendant l’intersaison pour former une équipe plus complète et plus profonde. David Adelman va pouvoir piocher dans son banc pour éventuellement lancer Tim Hardaway Jr, Bruce Brown ou Peyton Watson afin de palier du mieux possible à l’absence des cadres. Les champions 2023 ont gagné 12 de leurs 16 premiers matches.