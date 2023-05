Même à 3-0, les Nuggets se méfient de LeBron James

Les Denver Nuggets sont aux portes des finales NBA. Les plus fougueux diront que rien ne devrait, a priori en tout cas, les empêcher d’aller chercher leur première bague. Mais l’équipe entraînée par Michael Malone refuse de se projeter aussi loin. Elle reste concentrée sur sa mission et sur la tâche suivante : à savoir éliminer les Los Angeles Lakers le plus tôt possible. Hors de question pour Nikola Jokic et ses partenaires de se relâcher, même à 3-0.

« Je ne dirai pas que j’ai peur mais je suis inquiet. Parce qu’il y a LeBron James en face et il est capable de tout », remarque le pivot serbe. Même refrain pour Jeff Green, qui a déjà croisé le fer avec le King en playoffs et a même joué à ses côtés. « Je veux dire, merde, c’est LeBron quoi. Il a fait des trucs exceptionnels au cours de ces vingt dernières années. Pour moi, on doit finir la série. On ne peut pas les maintenir en vie. Le plus vous lui donnez de la vie, le plus il prend en confiance et le plus il prend en confiance, le plus il en insuffle à ses coéquipiers. Il faut finir lundi. »

Les Los Angeles Lakers auront à cœur de ne pas finir sur un sweep et ils seront déterminés à sauver l’honneur devant leur public lors du Game 4. LeBron James n’a jamais pris un coup de balais lors d’une série de playoffs en dehors des finales NBA 2007 et 2018. Les Nuggets, eux, n’ont jamais gagné en quatre manches sèches. Bien qu’ils assurent vouloir tout faire pour valider leur ticket dès ce soir, il ne serait pas étonnant qu’ils en gardent un peu sous la pédale pour ensuite imposer une grosse pression à domicile dans le Game 5. Mais l’état d’esprit est clair et compréhensible : le plus tôt ils seront qualifiés, le plus tôt ils seront soulagés.

