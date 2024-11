Derrick White et les Boston Celtics avaient coché le match face aux Cleveland Cavaliers en raison de la série de la franchise de l'Ohio.

La série des Cleveland Cavaliers est officiellement terminée. Après un début de saison historique à 15 victoires - 0 défaite, la franchise de l'Ohio a chuté sur le parquet des Boston Celtics (120-117). Et il s'agissait d'un objectif pour Derrick White et ses coéquipiers.

Champion NBA en titre, Boston avait coché ce match pour marquer son territoire à l'Est. Car si les Cavs représentent une belle surprise de ce début de saison, les Celtics ont un statut à assumer. Et il y avait donc l'envie de réaliser un petit rappel : le patron à l'Est, c'est toujours Boston.

"Une motivation supplémentaire car les Cavs étaient invaincus ? Oui bien sûr, nous le savions. Tout le monde savait très bien qu'ils étaient invaincus et qu'ils venaient chez nous. Puis, c'était aussi un match de la NBA Cup.

Et nous avons déjà perdu un match dans ce tournoi. Donc, oui, c'était un gros match pour nous. Nous étions tous au courant de l'importance de cette rencontre", a reconnu Derrick White pour ESPN.

Et l'implication des hommes de Joe Mazzulla a été évidente dès le début de la partie. Avec 21 points d'avance dans le troisième quart-temps, on a même pensé que Boston allait envoyer un gros message avec une démonstration.

Mais les Cavs se sont finalement battus jusqu'au bout pour une belle bataille. Avec un rendez-vous pris pour les Playoffs ?

