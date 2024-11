Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Celtics : 117-120

Hornets @ Nets : 115-116

Nuggets @ Grizzlies : 122-110

Pelicans @ Mavs : 91-132

Thunder @ Spurs : 104-110

Jazz @ Lakers : 118-124

Toutes les rencontres de la nuit comptent pour la NBA Cup.

---

- L'invincibilité des Cavs a donc pris fin cette nuit à Boston, après 15 victoires consécutives pour démarrer la saison. Cleveland a eu le mérite de se battre pour revenir dans le match après avoir été mené de 21 points et est revenu à -4 à 24 secondes de la fin, mais Jayson Tatum (33 pts, 12 rbds, 7 asts), excellent, et ses coéquipiers ont tenu bon pour offrir à leur public le scalp du leader invaincu.

Donovan Mitchell (35 pts) et Evan Mobley (22 pts, 11 rbds) ont fait de leur mieux - Darius Garland est lui totalement passé à côté (3/21 !) - mais sur l'ensemble de la rencontre la supériorité collective des Celtics s'est affirmée, au même titre que leur capacité à marquer à 3 points (22 paniers primés).

- Dalton Knecht a marqué les esprits avec les Lakers cette nuit. Le rookie, titulaire contre le Jazz, a marqué 37 points et guidé Los Angeles vers une 6e victoire consécutive. Knecht s'est appuyé sur sa principale qualité, le tir, et a égalé le record de paniers à 3 points marqués par un rookie sur un match (9). Les joueurs de JJ Redick ont eu besoin de ça, mais aussi d'une paire LeBron-AD affûtée (26 pts, 12 asts pour James, 26 pts, 14 rbds pour Davis).

Sit back and enjoy 81 seconds of rookie Dalton Knecht being the hottest shooter alive pic.twitter.com/HNAbBl0nvJ — Barstool Sports (@barstoolsports) November 20, 2024

Les Lakers sont toujours invaincus à la maison après cette belle soirée pour Dalton Knecht, qui remonte tranquillement dans la course au titre de Rookie of the Year.

- La surprise de la nuit est venue de San Antonio, où les Spurs, pourtant privés de Victor Wembanyama et Devin Vassell, ont battu le Thunder (110-104). Keldon Johnson (22 pts), Harrison Barnes (20 pts) et Chris Paul (14 pts, 11 asts) sont à l'origine de ce petit exploit face à la bande à Shai Gilgeous-Alexander (32 pts) et Jalen Williams (27 pts), mais c'est le rookie Stephon Castle qui a réussi l'action la plus marquante de la fin de match avec un contre sur "SGA" à 22 secondes de la fin.

Stephon Castle with a CLUTCH block on SGA 🔥 pic.twitter.com/gxhPu8jVM2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 20, 2024

- Les Nets ont surmonté un très mauvais 1er quart-temps (-14) contre Charlotte pour finalement l'emporter d'un point. La fin de match était chaude et Brandon Miller a manqué le tir à 3 points de l'égalisation à la dernière seconde. Cam Johnson était dans un grand soir (34 pts) et Dennis Schröder a délivré 12 passes décisives pour finir en double-double.

Tidjane Salaün a fait un gros passage en sortie de banc avec 11 points en 15 minutes à 2/2 (et 6/7 sur la ligne), mais aussi 8 rebonds et le meilleur +/- de son équipe (+17). Moussa Diabaté a apporté 7 rebonds en 16 minutes.

- Sans Nikola Jokic, toujours hors de l'équipe pour des raisons personnelles, les Nuggets ont réussi à retrouver le chemin de la victoire (122-110) et à se venger de leur récente défaite contre Memphis. Jamal Murray (27 pts), Michael Porter Jr (24 pts, 10 rbds), Christian Braun (19 pts) et Russell Westbrook (12 pts, 14 asts, 10 rbds) ont été en vue pour Denver, Westbrook signant d'ailleurs le 200e triple-double de sa carrière en NBA.

Du côté des Grizzlies, Santi Aldama a égalé son record de points (28 pts).

- Sans surprise, Dallas a largement battu New Orleans (132-91). Luka Doncic était de retour après son match d'absence et le Slovène a joué une petite demie-heure et eu le temps de marquer 26 points. Les Mavs menaient déjà de 15 points à la fin du 1er quart-temps et il n'y a eu aucun suspense dans cette rencontre. Klay Thompson (19 pts) et Kyrie Irving (18 pts) ont apporté leur pierre à l'édifice pour enfoncer un peu plus les Pelicans qui ont perdu sur 11 de leurs 13 derniers matches.