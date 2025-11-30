Même dans la défaite, Derrick White a écrit une page de l’histoire des Celtics en signant un record que personne n’attendait vraiment au vu de son début de saison.

Un record historique pour Boston

Dans la courte défaite des Boston Celtics contre les Minnesota Timberwolves (119-115), Derrick White a réussi quelque chose d’unique dans l’histoire de la franchise.

Avec deux tirs à trois-points inscrits, il a porté sa série à 58 matchs consécutifs avec au moins un three, dépassant ainsi le précédent record détenu par Isaiah Thomas.

Selon Celtics Stats, il s’agit désormais de la plus longue série de ce genre jamais réalisée par un joueur de Boston.

Un record… alors qu’il est en difficulté à trois-points

Le plus étonnant dans cette performance, c’est le contexte. White connaît l’un des débuts de saison les plus compliqués de sa carrière derrière l’arc, ne tournant qu’à 32 % longue distance.

Mais malgré ces pourcentages en berne, il a trouvé un moyen de planter au moins un tir primé dans chaque match depuis le début de l’exercice.

Une série qui remonte à la saison dernière

Cette continuité ne date pas d’hier. La dernière rencontre sans panier à trois-points de White remonte au 12 janvier 2025 contre les Pelicans. Avant cela, il avait également fini à 0 sur 6 contre Sacramento.

Depuis quelques rencontres, son adresse regrimpe sensiblement : 40,4 % sur ses sept matchs précédant celui de samedi, avec une moyenne de 8,1 tentatives par match.