Des nouvelles franchises en NBA ? Oui mais… pas tout de suite

La NBA voulait boucler plusieurs dossiers importants avant de se pencher sur une éventuelle expansion de son championnat. D’abord, le nouveau CBA, dont les négociations ont abouti à un accord en 2023. Puis le contrat sur les droits TV, paraphés cet été, notamment avec Amazon. Ces deux grands chantiers étant terminés, on pouvait penser qu’Adam Silver parlerait en détails de l’arrivée de nouvelles franchises lors de sa réunion estivale avec les propriétaires des clubs.

« On n’en a pas beaucoup parlé. Mais pas parce que l’on est pas intéressé, c’est juste que nous ne sommes pas prêts à le faire. On compte en parler cette saison et je pense qu’il y a un vrai intérêt pour le processus. On est juste pas au point où l’on commence à réfléchir à des destinations spécifiques ou même ne serait-ce qu’à étendre la ligue », note le commissionnaire.

Il y a donc encore pas mal d’étapes à suivre avant de voir une NBA à 32 par exemple. Seattle et Las Vegas sont souvent présentés comme deux destinations possibles. Mais il faudra donc attendre encore un peu avant de retrouver les Sonics.