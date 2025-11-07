Desmond Bane déjà frustré à Orlando, un adversaire en est persuadé

Arrivé à Orlando pour dynamiser le Magic, Desmond Bane peine à trouver son rythme. Au point qu’Onyeka Okongwu affirme “voir clairement sa frustration” face au duo Banchero-Wagner qui monopolise les tirs.

L’arrivée de Desmond Bane à Orlando cet été avait de quoi faire rêver. Le Magic a frapper fort en le récupérant dans un échange symbole de l’ambition grandissante de la franchise. Après une saison 2024-25 écourtée par les blessures, l’arrière shooteur était censé apporter adresse extérieure, impact défensif et leadership à un groupe emmené par Paolo Banchero et Franz Wagner.

Mais après quelques semaines de compétition, le constat est mitigé. Orlando patine, et Bane ne parvient pas encore à justifier le statut qui lui avait valu ce transfert retentissant. Ses moyennes (environ 14,6 points, 4 rebonds et 3,7 passes) traduisent un joueur en quête de repères, bien loin du sniper létal aperçu à Memphis. Son adresse extérieure, censée être sa marque de fabrique, plafonne pour l’instant à 28 % à trois points, un chiffre très loin de ses standards habituels. Dans un collectif où les responsabilités offensives sont largement concentrées sur les jeunes stars du Magic, il peine à trouver son rythme et ses positions préférentielles.

Cette situation n’a pas échappé à certains adversaires, à commencer par Onyeka Okongwu, l’intérieur d’Atlanta, qui a été franc en marge d'un entraînement avec les Hawks :

« Je peux déjà dire qu’il est frustré là-bas. Il n’est pas en train de passer sa meilleure année. Vous savez, j’aurais moi aussi été frustré si j’étais à sa place : il regarde, avec respect, Paolo et Franz prendre tous les tirs ».

Des mots qui résonnent avec le langage corporel de Bane ces dernières semaines. L’ancien de TCU garde sans doute en lui la flamme du compétiteur, mais il va devoir trouver sa place dans une hiérarchie déjà bien établie s’il veut relancer sa saison et celle du Magic.

Desmond Bane prend en moyenne 12.4 tirs de moyenne cette saison avec Orlando, contre presque 15 en 2024-2025 et 18.5 la saison précédente sous le maillot des Grizzlies. Wagner (15.6) et Banchero (16.3) prennent effectivement plus de tirs que l'ancien de Memphis.