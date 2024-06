Detroit : 3 pistes évoquées pour succéder à Monty Williams

Monty Williams ne s'attendait pas à être remercié un an seulement après avoir pris la tête des Pistons. Signé à l'été 2023 pour 78 M$ sur 6 ans, le coach de l'année 2022, dont l'unique fait d'armes à Detroit restera une série record de 27 revers consécutifs, n'aura pas réussi à convaincre Tom Gores et Trajan Langdon, le nouveau directeur des opérations de la franchise du Michigan. Et à en croire NBC Sports, l'ancienne star de Duke et du CSKA Moscou a déjà quelques cibles en tête pour remplacer son ancien entraîneur.

A commencer par James Borrego, qui selon le media américain et la voix de son journaliste Kurt Helin, serait la priorité de Motor City. Un temps évoqué aux Lakers, en discussions avancées avec les Cavs pour succéder à JB Bickerstaff, l'ancien coach des Hornets serait particulièrement proche de Langdon. Tous deux sous les couleurs de New Orleans l'an dernier, respectivement dans un rôle d'assistant-coach pour le premier et de General Manager pour le second, les anciens Pels pourraient donc se retrouver dans le Michigan. James Borrego, au-delà d'une connexion toute trouvée avec la direction des Pistons, a pour lui une expérience probante dans le développement de jeunes joueurs (LaMelo Ball, Malik Monk, P.J. Washington, Miles Bridges) qui pourrait s'avérer intéressante dans le contexte de Detroit, qui compte dans son roster quelques diamants à polir (Jaden Ivey, Ausar Thompson, Jalen Duren).

JJ Redick pas adapté ?

L'autre nom largement repris dans les médias ces derniers temps, également susceptible d'intéresser les Pistons, est celui de JJ Redick. L'actuel analyste d'ESPN, plus que jamais pressenti pour succéder à Darvin Ham aux Lakers, a aussi pour lui une relation spéciale avec Trajan Langdon. Les deux anciennes gâchettes sont en effet des icônes de Duke, où elles ont suivi un cursus complet avant d'intégrer la NBA. Mais au-delà de cette filiation (Langdon a terminé à Duke en 1999, Redick a entamé son cursus en 2002), le profil de l'ancien shooteur des Clippers ne semble clairement pas adapté au contexte de Detroit. Comment imaginer qu'un entraîneur inexpérimenté parvienne à remettre la franchise sur les bons rails tout en développant ses jeunes talents ? La marche paraît clairement trop haute pour Redick dont les aptitudes semblent mieux coller à la gestion d'un groupe de vétérans talentueux tel que celui de L.A.

Enfin, le 3ème nom et nouveau venu sur le marché des transferts, n'est autre que Johnnie Bryant, premier assistant aux Knicks. Passé 10 années durant sous les ordres de Quin Snyder (Utah) puis Tom Thibodeau, le technicien de 35 ans présente un profil pour le moins intéressant. Detroit, où tout reste à faire pour redonner à la franchise aux 3 titres de champion son lustre d'antan, ressemble en effet à un terrain de jeu parfait pour Bryant. L'ancien responsable du développement des joueurs du Jazz (Rudy Gobert, Donovan Mitchell) pourrait s'en donner à coeur joie avec les prospects du Michigan, et mettre à profit sa longue expérience du coaching pour poser les fondations du projet de reconstruction des Pistons.

Une reconstruction qui passera une fois de plus par la Draft, où les coéquipiers de Cade Cunningham choisiront en 5ème position. Detroit serait donc bien inspiré de se décider avant le 26 juin prochain sur l'identité de son futur entraîneur...