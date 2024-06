J.J. Redick plus que jamais en pôle aux Lakers

Les rumeurs autour de l'identité du futur coach des Lakers continuent. Et la date butoir approche à grand pas, à une semaine de la Draft 2024. Mais les choses semblent bien parties pour se décanter très prochainement, à en croire une nouvelle fois Shams Charania. De passage dans le PatMcAffeeShow, l'insider NBA affirmait mardi que J.J. Redick avait fait forte impression, samedi, lors de son entretien avec la direction de la franchise californienne.

Rappelant ses propos du 24 mai puis du 4 juin dernier, comme pour mieux s'opposer à son ancien mentor chez Yahoo! Sports et désormais rival Adrian Wojnarowski, Charania se voulait très clair : J.J. Redick continue d'être la cible principale des Lakers pour succéder à Darvin Ham sur le banc. Avouant qu'aucun accord n'avait encore été trouvé entre les parties, le journaliste expliquait que la franchise aux 17 titres de champion attendait la fin des NBA Finals et des obligations de Redick vis à vis d'ESPN pour finaliser le deal. La confirmation de la nomination de l'ancien Dukie, fraîchement intronisé au Hall of Fame de la prestigieuse université, aux manettes des purple & gold, ne devrait donc plus tarder.

"There isn't an agreement as far as I know between the Lakers and JJ Redick right now..

He went into LA on Saturday and had meetings with the Lakers brass..

I'm told that the meetings were very impressive and he's still the frontrunner to be the Lakers Head Coach" ~… pic.twitter.com/KbQsS85KxM

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 18, 2024