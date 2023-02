Pistons – Wizards : le report après la tempête

La NBA a reporté le match entre les Pistons et les Wizards au 7 mars, plus d'un mois après la date initialement prévue.

La défaite sait parfois se faire attendre. Faute d’avoir pu le faire mercredi dernier, les Detroit Pistons accueilleront finalement les Washington Wizards le 7 mars. Un report anticipé, après les péripéties de Killian Hayes et de ses coéquipiers.

La semaine dernière, les joueurs de Dwane Casey sont arrivés à Dallas pour y affronter les Mavericks. Ils n’en sont enfin repartis que quelques jours plus tôt, après avoir dormi et s’être entraînés dans la ville de Luka Doncic.

L’équipe s’est en effet retrouvée bloquée par une tempête de neige qui a frappé de plein fouet le Texas. Plus de 600 vols ont été annulés à Dallas et à Austin. La situation échappait totalement aux Pistons, évidemment, contraints de rester chez l’adversaire. Contrairement à ce qui était annoncé sur le programme de la NBA, la Little Caesars Arena était complètement vide le mercredi.

Les Pelicans se sont d’ailleurs retrouvés ensuite dans une situation similaire. CJ McCollum et ses coéquipiers ont dû rester à Denver pour prendre un vol de dernière minute pour Dallas, une fois la tempête calmée. New Orleans est probablement arrivé lessivé après ce trajet et quelques autres complications.

Aaaaaannnnddddd the buses aren’t here to pick us up 🙃 — Larry Nance Jr (@Larrydn22) February 2, 2023

Ces situations, toujours assez amusantes pour les spectateurs, restent relativement éprouvantes pour les athlètes. Il faut donc espérer que ces deux cas particuliers seront les derniers de la saison.

