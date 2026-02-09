Actifs sur le marché des buyouts, les Nuggets et les Warriors ont étudié la piste Lonzo Ball pour renforcer leurs lignes arrières.

Les Denver Nuggets surveillent de près la situation de Lonzo Ball sur le marché des buyouts. Libéré récemment, le meneur figure parmi les profils étudiés par la franchise du Colorado pour renforcer sa ligne arrière. Mais son nom est également évoqué du côté des Golden State Warriors.

D’après The Denver Post, Denver s’est montré actif ces derniers jours afin d’ajouter un joueur à son effectif sans repasser au-dessus de la luxury tax.

« Les Nuggets sont confiants dans leur capacité à ajouter (Spencer) Jones (qui était en two-way contract) et un autre joueur à la masse salariale sans retourner dans la luxury tax, et ils ont déjà été actifs sur le marché des buyouts en se renseignant sur Lonzo Ball, récemment coupé par les Cavaliers », rapporte le journaliste Bennett Durando.

Cette piste reste toutefois incertaine. Selon des informations précédentes, Lonzo Ball serait attendu du côté des Golden State Warriors, à condition de valider ses examens médicaux. C’est ce qu’ont affirmé ces derniers jours Jake Fisher et Marc Stein qui travaillent ensemble pour The Stein Line.

Les Nuggets ne seraient donc qu’un prétendant parmi d’autres sur ce dossier.

Cette saison, Ball a disputé 35 matches avec les Cleveland Cavaliers, un total équivalent à l’ensemble de sa saison précédente. Son apport statistique a toutefois reculé, avec des moyennes de 4,6 points, 4,0 rebonds et 3,9 passes en 20,8 minutes, pour des pourcentages de 30,1 % au tir et 27,2 % à trois points.

L’ancien deuxième choix de la draft 2017, sélectionné par les Los Angeles Lakers, revient de loin sur le plan physique. Lonzo Ball a manqué intégralement les saisons 2022-23 et 2023-24 en raison d’une grave blessure au genou gauche, nécessitant notamment une greffe du ménisque et du cartilage après plusieurs opérations infructueuses.

À la recherche de profondeur et de profils défensifs à l’arrière, Denver étudie donc sérieusement cette option, même si l’issue du dossier dépendra avant tout de l’état de santé du joueur et de la concurrence sur le marché.