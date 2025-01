Kevin Garnett a récemment donné quelques conseils à Victor Wembanyama pour lui permettre de "passer au niveau supérieur". Pour KG, si le Français est incroyablement doué, il a besoin de s'endurcir et de gagner en caractère. C'est ce qu'il avait expliqué il y a quelques jours dans "KG Certified", son émission avec Paul Pierce.

"Passe un été à Los Angeles. Va jouer à UCLA. Là-bas, il y a tout ce que tu cherches. Joue des gros calibres pendant une semaine et vois comment tu ressors de là. Il n'y a pas d'arbitres et il n'y a les parents de personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi et d'autres joueurs qui sont affamés. C'est là que tu joues contre des Pat Beverley et des salopards dont tu n'as jamais entendu parler. Le niveau suivant, pour Wemby, c'est la présence physique. Il doit débouler et gueuler : 'Ouais bande d'enfoirés ! Ouais !' Il doit n'en avoir rien à foutre, avoir la bave aux lèvres et devenir un démon".

"Difficile d'être vocal"

Au sortir de la défaite des Spurs contre les Clippers, où Victor Wembanyama est apparu frustré et prêt à en découdre avec Ivica Zubac, il a réagi aux propos de Kevin Garnett et à son défi au micro de Maxime Aubin de L'Equipe. "A l'heure qu'il est, toute mon énergie est concentrée sur les efforts que je fais sur le terrain. Quand je suis épuisé lors d'un temps mort, c'est difficile d'être vocal. Mais c'est quelque chose qui viendra à l'avenir, j'en suis sûr. Je suis en train de me diriger vers ce type d'énergie".

On voit de plus en plus Victor Wembanyama célébrer des paniers et intéragir avec le public, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Le voir devenir aussi expressif - euphémisme - que Kevin Garnett est difficile à imaginer, mais le pivot des Bleus a en tout cas l'air d'avoir pris en compte ces commentaires. Au point de passer le prochain été en Californie pour disputer les pick up games intenses qu'évoquait KG ?