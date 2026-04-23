Devin Booker allume l’arbitrage et compare la NBA à la WWE

Devin Booker était en colère contre un arbitre du match OKC-Phoenix et a sorti la sulfateuse après la rencontre.

Devin Booker a rarement sorti l’artillerie lourde pour parler des arbitres, mais cette fois, la coupe était manifestement pleine. Battu 120-107 par Oklahoma City lors du Game 2, Phoenix est mené 0-2 dans la série, avec un immense sentiment de frustration.

Au cœur de la colère de Booker, une séquence du troisième quart-temps. En voulant sauver un ballon qui allait sortir des limites du terrain, l’arrière de Phoenix a été sanctionné d’une faute technique pour un "geste non naturel au basket", une décision d’autant plus incompréhensible à ses yeux qu’Alex Caruso aurait lui-même réclamé cette sanction aux officiels. Booker a ensuite pointé du doigt, très frontalement, l’arbitre James Williams après la rencontre.

DEVIN BOOKER GOT A TECH FOR SAVING THE BALL 💀💀💀 pic.twitter.com/L8WGwpC1pX — BrickCenter (@BrickCenter_) April 23, 2026

Au micro, le scoreur des Suns n’a pas pris de gants : « C’est clairement quelque chose qui doit être examiné. J’ai entendu Caruso leur dire de siffler la technique, et c’est exactement ce qui s’est passé. En onze ans de carrière, je n’avais jamais cité un arbitre par son nom, mais James Williams a été catastrophique ce soir, du début à la fin. C’est mauvais pour ce sport, mauvais pour son intégrité. Si personne n’est tenu pour responsable, les gens vont finir par regarder ça comme du catch (où les matches sont scénarisés... NDLR).

Je sais que je n’ai pas gagné de titre dans cette ligue, mais ça fait onze ans que j’y suis. En arriver à ce point et être traité comme ça, au point que je ressente le besoin d’en parler publiquement… c’est grave. » Puis Booker a assumé la suite : « C’est la première fois en onze ans, mais il fallait que ça sorte. Tant pis si je prends une amende, tout le monde peut revoir les images et comprendre d’où vient ma frustration. »

L’amende paraît inévitable, mais le message, lui, est passé.