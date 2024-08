Dimanche soir, Noah Lyles, champion du monde en titre du 100 mètres, est devenu champion olympique de sa discipline. Dans le monde du basket, le sprinteur américain avait créé des débats en s'agaçant du fameux "champion du monde" affiché après un sacre en NBA. Avec une vision européenne, la sortie du sprinteur semblait une évidence. Mais de son côté, Devin Booker ne l'a comprend toujours pas...

Actuellement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Team USA, l'arrière des Phoenix Suns a affiché son désaccord avec les propos de Lyles. En s'expliquant que la NBA restait la compétition la plus difficile à remporter.

"Je ne suis toujours pas d'accord avec sa déclaration. J'ai l'impression que tous les meilleurs talents du monde se trouvent en NBA, et cela vient d'un médaillé d'or olympique. Il est probablement plus difficile d'être un champion NBA (qu'être champion olympique, ndlr)", a commenté Devin Booker pour The Athletic.

Bon, tout d'abord, c'est une vision très américaine du débat. Aux JO, la Team USA a remporté 16 des 20 éditions. Donc en jouant pour cette équipe, un tournoi olympique peut effectivement sembler plus simple.

Par contre, Devin Booker a totalement oublié le débat de base : être champion NBA n'est pas être champion du monde. Et la difficulté de la compétition ne peut pas être un argument. On peut d'ailleurs le transposer à d'autres sports.

Dans le football, on a longtemps considéré que l'Euro était un tournoi plus difficile à gagner que la Coupe du monde en raison de la densité des nations européennes. Et pourtant, le champion d'Europe n'était pas présenté comme le champion du monde...

