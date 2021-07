Devin Booker se confie sur sa cohabitation avec les joueurs des Bucks

Malgré la belle saison des Phoenix Suns, Devin Booker vient de vivre une immense déception. Battu lors des Finales NBA par les Milwaukee Bucks (2-4), l'arrière va vite devoir digérer cette échec avec Team USA lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Sur ce tournoi, le jeune talent risque cependant d'avoir du mal à tourner totalement la page. Car tous les jours, il va devoir côtoyer deux de ses bourreaux : Jrue Holiday et Khris Middleton. Face à la presse, Booker a évoqué cette cohabitation forcément particulière.

"Je suis capable d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de prendre ma défaite et de passer à autre chose. Les souvenirs sont là, mais il n'y a rien de personnel entre nous. Nous avons perdu et c'est tout, et je suis assez mature pour l'accepter et passer à autre chose.

Il n'y a pas de haine envers Jrue ou K Mid", a assuré Devin Booker.