Devin Booker, Phoenix retient son souffle

Le leader des Phoenix Suns Devin Booker s'est tordu la cheville sur un contact involontaire avec Onyeka Okongwu.

La belle saison des Phoenix Suns va-t-elle connaître un tournant ? Sur cet exercice 2025-2026, Devin Booker et ses partenaires représentent une véritable surprise. Avec un bilan de 27 victoires pour 18 défaites, la formation de l'Arizona occupe actuellement la 6ème position de la Conférence Ouest.

La nuit dernière, les Suns ont cependant perdu face aux Atlanta Hawks (103-110). Et ce match a notamment tourné après la sortie sur blessure de Booker ! A la fin du troisième quart-temps, la star de Phoenix a eu un contact involontaire avec Onyeka Okongwu et s'est tordue la cheville.

Après plusieurs minutes au sol, il n'a pas été en mesure de reprendre la partie. Et sans lui, Phoenix a totalement perdu le fil de la rencontre : seulement 12 points inscrits sur les 12 dernières minutes.

"Ce qui s'est passé avec Book ? C'est sa cheville droite. Il s'est tordu le pied sur celui d'un adversaire. C'est vraiment malchanceux. Nous devrons donc examiner cela à notre retour à Phoenix", a commenté le coach des Suns Jordan Ott.

Désormais, les Suns croisent les doigts pour éviter une longue indisponibilité pour Devin Booker. Cette saison, il tourne à 25,4 points, 6,2 passes décisives et 4 rebonds de moyenne. Sans lui, Phoenix risque d'avoir du mal à tenir le rythme des prétendants aux Playoffs à l'Ouest.

Les Phoenix Suns, la belle surprise de l’Ouest