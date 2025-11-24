Personne n’attendait vraiment les Phoenix Suns à ce niveau. Après une saison précédente plus que terne et avec un effectif largement remodelé, ils semblaient promis à une année de transition. Pourtant, comme l’ont analysé nos journalistes dans le CQFR, la franchise de l’Arizona s’impose aujourd’hui comme l’une des plus belles surprises de l’Ouest. Un collectif plus cohérent, un jeu plus fluide et un coach inspiré : les signaux sont nettement plus lumineux que ces derniers temps.

Jordan Ott, l’une des clés du renouveau

Le premier point mis en avant par Théo et Antoine est l’impact du coaching. Jordan Ott, promu cet été, a déjà transformé l’identité de l’équipe. « Chapeau Jordan Ott. Vraiment, très bon choix de la part du staff des Suns. Il fait un excellent travail », résume Théo.

Le contraste avec la saison précédente est saisissant. Phoenix était alors l’une des équipes les plus pénibles à voir jouer : implication défensive irrégulière, hiérarchie floue, langage corporel incertain. Cette année, Ott a insufflé une énergie totalement différente. « Tu avais l’impression que personne n’avait envie d’être là l’an dernier. Là, ils ont réussi à faire table rase », explique Théo.

Un collectif libéré et un Devin Booker épanoui

Le départ de Kevin Durant, que beaucoup imaginaient dramatique pour les Suns, a paradoxalement simplifié les choses. Le jeu est plus rapide, plus clair, moins centré sur l’isolation. L’équipe joue ensemble, et cela se voit.

« Booker a l’air content dans cette équipe, content de jouer dans cette équipe de Phoenix. » Ce sentiment d’un vestiaire libéré revient souvent dans l’analyse de nos chroniqueurs. Les joueurs connaissent leur rôle, les systèmes sont mieux adaptés, et le collectif tourne avec constance malgré les absences.

Dillon Brooks symbolise la métamorphose

Parmi les joueurs cités, Dillon Brooks incarne bien ce renouveau. Contre les Spurs, il a signé 25 points avec une agressivité très maîtrisée. Nos journalistes notent à quel point il a trouvé sa place : « (Malgré sa baisse récente en adresse longue distance), il fait une très bonne saison. Les Suns ont mieux géré le départ de Kevin Durant que je ne l’imaginais », note Théo.

Autour de lui, plusieurs joueurs ont répondu présent face à San Antonio cette nuit : Devin Booker (24 points), Mark Williams, Jordan Goodwin ou encore Colin Gillespie. Phoenix avance grâce à une rotation large et efficace, un aspect inespéré il y a quelques mois.

Même les absences - Grayson Allen, Jalen Green - ne brisent pas le rythme d’une équipe qui semble avoir trouvé son fonctionnement interne.

Une intersaison plus intelligente qu’il n’y paraît

Nos journalistes soulignent également que Phoenix a mieux construit son effectif qu’on ne le croyait cet été. Même certains paris qui n’ont pas totalement fonctionné (Nigel Hayes-Davis par exemple) témoignaient d'une logique cohérente.

« Dans l’idée, je trouvais que tout était plutôt bien pensé », explique Antoine qui affirme cependant qu’il n’imaginait pas un tel bilan en début de saison.

Aujourd’hui, cela se traduit par une base stable, un jeu reconnu et des rôles mieux distribués. Dans une conférence où plusieurs prétendants déçoivent, les Suns apparaissent bien plus solides et structurés qu’annoncé.

Les Phoenix Suns, une vraie surprise, mais pas un accident

Avec 11 victoires en 17 matchs, Phoenix se place dans le haut du tableau. Une situation que même nos journalistes n’avaient pas anticipée : « Franchement, je n’aurais jamais imaginé les Suns à 11-6 », assure Antoine.

La franchise profite du contexte (un bas de Conférence Ouest plus faible que prévu), mais surtout d’un vrai renouveau interne. Collectif clair, coaching efficace, leaders impliqués : tout laisse penser que cette dynamique n’est pas qu’un simple feu de paille.

Les Phoenix Suns ne devaient pas être une équipe majeure cette saison. Et pourtant, sous l’impulsion de Jordan Ott, autour d’un Devin Booker libéré et d’un collectif responsabilisé, Phoenix est en train de s’installer parmi les équipes les plus agréables et surprenantes de l’Ouest.

