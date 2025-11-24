CQFR : Tout roule pour le Thunder, les jeunes Français se montrent

Les scores de la nuit en NBA

Lakers @ Jazz : 108-106

Spurs @ Suns : 102-111

Trail Blazers @ Thunder : 95-122

Heat @ Sixers : 127-117

Magic @ Celtics : 129-138

Clippers @ Cavaliers : 105-120

Nets @ Raptors : 109-119

- La revanche entre le Jazz et les Lakers fut plus serrée que la première manche, disputée quelques jours plus tôt. Les Californiens l’avaient alors emporté de 14 points en se détachant en deuxième mi-temps. Scénario différent la nuit dernière avec deux équipes qui ont échangé les coups pendant une grande partie de la rencontre. Los Angeles a finalement pu se détacher dans la première moitié du quatrième quart-temps avec un 13-0 qui a donné 13 points d’avance (85-98) aux joueurs de JJ Redick.

Mais Utah a répondu avec un 17-5 sous l’impulsion de Lauri Markkanen, auteur de 12 de ses 20 points dans le money time. Le Jazz a donc recollé à un point, sans jamais repasser devant. Luka Doncic (33 pts, 11 rbds) a converti un lancer sur deux et Keyonte George (27 pts, 8 pds) a manqué son ultime tentative pour la gagne dans le corner.

- Phoenix confirme son bon début de saison en s’imposant contre San Antonio (111-102). Les Suns décrochent là leur troisième victoire de suite tout en stoppant la série de trois succès consécutifs de leurs adversaires. Plusieurs joueurs ont contribué à ce résultat comme Dillon Brooks (25 pts), Devin Booker (24) ou encore Jordan Goodwin et Collin Gillespie. Menés dans le deuxième quart-temps, les joueurs de Jordan Ott ont inversé la tendance au retour des vestiaires et ils n’ont plus été rejoints ensuite malgré les 26 points de De’Aaron Fox.

- Encore une promenade de santé pour le Thunder. Oklahoma City a surclassé Portland (122-95) avec 37 points en trois quart-temps pour Shai Gilgeous-Alexander. Les champions en titre n’ont pas eu à forcer leur talent : ils menaient déjà de 21 points après le premier quart-temps et de 28 à l’entame du quatrième. Ajay Mitchell a bien épaulé le MVP en marquant 20 points à 8 sur 8 aux tirs. C’est la neuvième victoire de rang du Thunder, depuis une unique défaite contre les Blazers justement. Durant cette série, OKC n’a jamais gagné de moins de 13 points, l’écart moyen était même de 22 unités. Effrayant.

- Autre équipe en forme, Toronto, qui a décroché sa septième victoire de suite. Les Raptors se sont imposés contre les Nets (119-109 avec 8 joueurs auteurs de 10 points ou plus. Une marque bien répartie pour se défaite d’un adversaire plus coriace que prévu. Brooklyn est un temps revenu à 104 partout dans le dernier quart-temps avant un nouveau coup d’accélérateur des Canadiens. C’est la 11eme victoire en 12 matches pour la franchise de l’Ontario, actuellement deuxième à l’Est avec un bilan de 12-5.

- Juste derrière, on retrouve Cleveland. Les Cavaliers ont pris le dessus sur les Clippers (120-105) avec 37 points de leur superstar Mitchell Donovan. Le match était encore serré dans le troisième quart-temps, avec juste un point d’écart entre les deux équipes. Mais Mitchell a alors pris ses responsabilités pour redonner de l’air à l’équipe de l’Ohio. Kawhi Leonard effectuait lui son retour pour Los Angeles après 10 matches d’absence en raison d’une blessure à la cheville. Il a inscrit 20 points en 26 minutes.

- Le blowout inattendu des Celtics sur le Magic en première mi-temps a permis à Noah Penda de jouer un peu plus que prévu. L’ailier tricolore a eu le droit à 23 minutes dimanche soir et il a délivré la meilleure prestation de sa très jeune carrière NBA : 13 points, 8 rebonds et 4 passes à 5 sur 6 aux tirs. Jett Howard en a lui profité pour mettre 30 points tandis que l’autre rookie d’Orlando Jase Richardson en a inscrit 18. Mais c’est bien Boston qui l’a emporté (138-129) en surfant notamment sur un très gros deuxième quart-temps et une performance à 35 points de Jaylen Brown.

- Les Hawks ont cravaché mais ils ont finalement retrouvé le chemin de la victoire en battant les Hornets (113-110). Pas de Trae Young ni de LaMelo Ball mais d’autres jeunes stars ont brillé comme Kon Knueppel pour Charlotte (28 points) ou Jalen Johnson pour Atlanta (28 pts, 8 rbds, 11 pds). Ce dernier a été bien épaulé par les 20 points d’Onyeka Okongwu, les 23 de Nickeil Alexander-Walker ou les 22 de Dyson Daniels.

Côté français, du bon et du moins bon. Moussa Diabaté a fini avec 12 points et 11 rebonds sans rater le moindre tir (4/4), ni le moindre lancer (4/4). Zaccharie Risacher était plus discret avec 5 points en 5 tirs et 23 minutes.

- Miami l’a emporté à Philadelphia (117-127) avec notamment 32 points de Norman Powell. Les jeunes Jaime Jaquez et Kel’el Ware ont ajouté 22 et 22 unités contre des Sixers menés par les 27 longueurs de Tyrese Maxey.