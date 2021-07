Devin Booker, encore plus prolifique que les légendes NBA pour ses premiers playoffs

Deandre Ayton avait prévenu : Devin Booker est flippant après un match raté. Terrifiant pour les défenses adverses. Auteur de 10 petits points dans le Game 3, l’arrière All-Star des Phoenix Suns s’est bien rattrapé en claquant 42 pions hier soir. Une performance fantasque de plus pour le jeune homme, qui compile là son troisième match à 40 unités ou plus depuis le début de la compétition.

Alors qu’il découvrait les playoffs, Booker n’a pas semblé impressionné par l’événement. Pour preuve, il vient de battre un record NBA avec 542 points (542 à l'issue de la partie) compilés depuis le premier tour. C’est un record pour un joueur qui dispute pour la première fois la post-saison. Il fait mieux que Rick Barry (521) et Julius Erving (518), deux sacrées légendes.

Devin Booker makes history in his first postseason. #ThatsGame pic.twitter.com/WqVIpC0iv7

— NBA (@NBA) July 15, 2021