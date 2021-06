Devin Booker et les Suns dépassés dans l’envie, les murs ont tremblé…

Surpris dès le début de ce Game 5, les Phoenix Suns ont été battus par les Los Angeles Clippers (102-116). Alors que Devin Booker et ses partenaires pouvaient se qualifier pour les Finales NBA à domicile, ils ont connu un gros échec.

Toujours en contrôle dans cette série (3-2), la franchise de l'Arizona va devoir réagir. Et on peut compter sur Monty Williams pour remobiliser ses troupes. Furieux de l'attitude de ses joueurs, l'entraîneur des Suns n'a pas mâché ses mots.

Dans le vestiaire bien sûr, mais aussi devant les médias.

"La façon dont nous n'avons commencé ce match, c'est juste inacceptable. Un vrai trou noir pour nous. Il s'agit d'une évidence, nous ne pouvons pas jouer avec cette mentalité de juste de se présenter sur le parquet.

Sur le premier quart-temps, nous avons simplement fait acte de présence. Et eux, ils ont joué avec désespoir. Ce n'est pas parce que tu as une avance dans une série que tu as simplement à te présenter sur le terrain pour te qualifier.

Il va falloir comprendre ça. Se faire botter les fesses, ça devrait aider à comprendre", a ainsi confié Monty Williams pour ESPN.