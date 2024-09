Dikembe Mutombo n’est plus, l’adieu à un géant de la NBA et du basket

Les nouvelles de Dikembe Mutombo étaient rares depuis 2022 et l'annonce de sa tumeur au cerveau. On espérait revoir le légendaire pivot NBA autour d'un plateau télé ou d'un terrain, en tant qu'ambassadeur du jeu et de l'Afrique. Malheureusement, le géant s'en est allé. D'après Shams Charania de The Athletic, Dikembe Mutombo est décédé ce jour, à l'âge de 58 ans, des suites de la maladie dont il souffrait depuis quelques années.

Dikembe Mutombo était l'un des joueurs les plus marquants des années 90 et du début des années 2000, avec un palmarès individuel phénoménal et le statut de meilleur défenseur intérieur de son temps. Le Congolais a été élu meilleur défenseur de la ligue à quatre reprises, huit fois All-Star, trois fois dans l'un des meilleurs cinq de la saison et introduit au Hall of Fame en 2015, pour ses prouesses avec les Atlanta Hawks, les Denver Nuggets ou les Philadelphie Sixers, avant des passages moins aboutis du côté de New Jersey, New York et Houston.

De sa voix rocailleuse inimitable à son finger wag iconique pour dissuader ses adversaires d'attaquer le cercle, Dikembe Mutombo a marqué les esprits de tous les fans de NBA qui ont pu observer sa carrière. Mais le Congolais était aussi un homme extrêmement actif sur le plan humanitaire, en particulier pour le continent africain, via des opérations liées au basket ou grâce à d'importantes donations qui ont permis le développement d'hôpitaux et de services de santé.

On imagine qu'un hommage appuyé lui sera rendu là où il a le plus brillé, à savoir à Atlanta et Denver, où son numéro 55 est retiré, mais aussi à travers toute la NBA au moment de la reprise en octobre.