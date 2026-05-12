Assis courtside, Dillon Brooks trolle LeBron James

Éliminé depuis plusieurs jours, Dillon Brooks a quand même trouvé le moyen de faire parler de lui… en débarquant au premier rang pour voir son meilleur énnemi être balayé.

Même éliminé depuis plusieurs jours, Dillon Brooks trouve encore le moyen de faire parler de lui pendant ces playoffs NBA. Et honnêtement, il fallait presque s’attendre à le voir apparaître dans ce contexte précis.

L’ailier des Phoenix Suns a été aperçu lundi soir au premier rang de la Crypto.com Arena pour assister au Game 4 entre les Oklahoma City Thunder et les Los Angeles Lakers. Un détail qui aurait pu sembler anodin… sauf qu’il s’agit de Dillon Brooks, probablement le plus grand provocateur de la ligue, et que le match en question pouvait potentiellement marquer la fin de saison (voire plus...) de LeBron James et des Lakers.

Car Brooks n’a évidemment aucun historique neutre avec LeBron James. Depuis leurs confrontations très tendues lors des playoffs 2023 entre les Memphis Grizzlies et les Lakers, le Canadien traîne une réputation de "peste" assumée, toujours prêt à piquer, provoquer ou alimenter une rivalité. Le voir tranquillement installé courtside pendant que les Lakers jouaient leur survie ressemblait donc presque à une scène écrite à l’avance.

Le Thunder arrivait à Los Angeles avec une avance de 3-0 dans la série après avoir complètement roulé sur les Californiens lors du Game 3 remporté 131-108. Shai Gilgeous-Alexander avait encore piloté la machine avec maîtrise, pendant qu’Ajay Mitchell continuait de martyriser la défense des Lakers.

En face, les hommes de JJ Redick semblaient de plus en plus dépassés par la vitesse, la fraîcheur et la fluidité offensive d’OKC. Malgré les efforts de LeBron James, malgré les séquences intéressantes de Rui Hachimura ou de Deandre Ayton, les Lakers n’ont jamais vraiment trouvé la formule défensive pour ralentir le Thunder.

Et au milieu de cette atmosphère déjà très lourde pour Los Angeles… Dillon Brooks regardait tout ça au premier rang. Alors, forcément, le voir fixer le King droit dans les yeux en ricanant lorsque ce dernier s'apprêtait à tirer ses lancers francs n'a rien d'anodin. Il avait d'ailleurs sorti tous ses diams pour l'occasion... Du plus bel effet :

LeBron James laisse planer le doute sur son avenir après l’élimination des Lakers

Difficile évidemment de savoir si Brooks était simplement venu regarder du basket, soutenir certains joueurs du Thunder ou profiter du spectacle. Mais connaissant le personnage, beaucoup y ont vu une nouvelle couche de trolling parfaitement calculée.

Parce que Dillon Brooks adore ce genre de moments. Il adore être vu. Il adore provoquer des réactions. Et il adore encore plus apparaître autour des situations qui impliquent LeBron James.

Sur les réseaux, certains fans imaginaient déjà Brooks attendre tranquillement la traditionnelle poignée de main de fin de série au bord du terrain. D’autres plaisantaient sur le fait qu’il était venu "scouter" son prochain ennemi. Une chose est sûre, sa simple présence suffisait à ajouter encore un peu plus de tension et d’ironie à une soirée déjà très compliquée pour les Lakers.

Bref, même quand il ne joue pas, Dillon Brooks réussit quand même à devenir un personnage central du feuilleton NBA.