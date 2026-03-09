Dingue : Wembanyama dunke sur 4 joueurs des Rockets et marche sur Houston

Victor Wembanyama a encore brillé contre Houston et s'est même offert l'action de la nuit en NBA.

Victor Wembanyama continue d’impressionner. Face aux Houston Rockets cette nuit, le Français a livré une nouvelle performance complète pour guider les San Antonio Spurs vers une large victoire 145-120, confirmant la dynamique exceptionnelle de l’équipe dans cette fin de saison.

Le pivot des Spurs a terminé la rencontre avec 29 points, 8 rebonds et 4 contres en seulement 30 minutes, dominant des deux côtés du terrain et donnant rapidement le ton dans ce derby texan.

Une domination rapide et spectaculaire

Comme souvent ces dernières semaines, Wembanyama a imposé son impact très tôt dans le match. Les Spurs ont rapidement pris le contrôle avant de creuser l’écart dans le deuxième quart-temps, profitant d’une attaque extrêmement efficace et d’un jeu collectif parfaitement huilé.

San Antonio a finalement signé son plus gros total offensif de la saison, avec 145 points et une adresse impressionnante à 58% au tir et plus de 50% à trois points.

Autour de Wembanyama, plusieurs joueurs ont brillé : Stephon Castle a inscrit 23 points, De’Aaron Fox a ajouté 20 unités et 10 passes, tandis que Keldon Johnson a lui aussi dépassé la barre des 20 points en sortie de banc.

Mais, comme souvent, c’est la présence de Wembanyama qui a structuré toute la rencontre. Sa protection du cercle et sa capacité à attaquer dans tous les registres ont rapidement étouffé les Rockets, voire les a découragés à certains moment tant il semblait au dessus à tous les niveaux. La vidéo ci-dessous illustre bien ce fait. Avec un contre impressionnant et une contre-attaque conclue par un dunk sur 4 joueurs (!!), Victor a parfois donné l'impression d'être inarrêtable.

Une équipe des Spurs lancée à pleine vitesse

Cette victoire confirme surtout la dynamique impressionnante de San Antonio. Les Spurs enchaînent les succès et se positionnent désormais comme l’une des équipes les plus en forme de la ligue avec une série presque parfaite sur les dernières semaines.

Face à Houston, ils ont même compté jusqu’à 30 points d’avance, preuve d’un écart de niveau net sur cette rencontre. Et au cœur de cette montée en puissance, Wembanyama continue de multiplier les performances dignes d’un candidat au MVP.

Wembanyama : « Jouer le bon basket »

Après la rencontre, le Français a insisté sur la dimension collective de la performance.

« Quand on joue comme ça, qu’on partage la balle et qu’on défend ensemble, on devient très difficile à arrêter. »

Une manière de rappeler que, malgré ses statistiques spectaculaires, l’objectif reste avant tout la progression collective des Spurs.

Mais à mesure que la saison avance, une évidence s’impose : quand Wembanyama domine ainsi, San Antonio ressemble de plus en plus à un vrai prétendant.

