Nikola Jokic bien content de ne pas avoir à se coltiner Victor Wembanyama dans son prime

Pour l’instant, Nikola Jokic est toujours le meilleur basketteur du monde. Mais ça pousse derrière. Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic sont généralement considérés comme les joueurs les plus proches du Serbe. Avec ensuite Anthony Edwards et Victor Wembanyama en embuscade. Le Français connaît une progression spectaculaire saison après saison. Il est peut-être même dans la course pour le MVP cette année en guidant les San Antonio Spurs au deuxième bilan NBA (47-17 après 64 matches) !

Les temps s’annoncent difficiles pour les intérieurs du championnat. Ils se coltinent Wembanyama chaque soir mais ce dernier n’est pas encore en pleine possession de ses supers pouvoirs. Il les découvre de jour en jour.

« Il est en train de changer le basket », ose même Jokic, invité d’un podcast serbe. « C’est un protecteur de cercle qui shoote à trois-points. Il est unique. Je suis content de me dire que je vais probablement prendre ma retraite avant que Wembanyama prenne toute la ligue à la gorge. » Les deux hommes ne s’affronteront pas en étant chacun à leur sommet vu qu’ils ne sont pas de la même génération. Mais leurs duels sont généralement déjà très électriques et ont des airs de passage de témoin.

Puis avec l’ascension fulgurante du natif du Chesnay, Nikola Jokic risque tout de même de devoir subir les foudres d’un Wembanyama en pleine confiance d’ici une saison ou deux. Le prime du pivot des Spurs va débuter assez tôt finalement. S’il prend sa retraite d’ici cinq ans, le Joker s’évitera au moins le pic de la carrière de son adversaire. C’est sans doute ce qu’il veut laisser entendre dans sa décla. Bonne chance aux autres.

