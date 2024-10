DiVincenzo explique son embrouille contre les Knicks

Dans une nuit franchement calme de pré-saison NBA, à un peu plus d'une semaine de la reprise, c'était étonnamment animé du côté du Madison Square Garden. Donte DiVincenzo a été l'acteur principal des tensions, lui qui revenait déjà à New York quelques semaines après son départ dans le cadre du trade de Karl-Anthony Towns.

On a ainsi vu l'ancien arrière de Villanova parler plusieurs fois en direction du banc alors qu'il tirait des lancers francs, puis se prendre la tête de manière assez démonstrative avec Rick Brunson, le père de Jalen, assistant coach de Tom Thibodeau. Si on a pu croire que DiVincenzo en voulait à "Thibs", c'est visiblement plus après Brunson qu'il en avait.

"Sur la ligne, je plaisantais avec Thibs sur le fait que je n'arrivais pas à finir. Je n'ai jamais dit 'merci pour le trade'. Avec Rick Brunson, ce n'était pas de la plaisanterie. Jalen est mon frère et mon meilleur ami. Mais c'est une relation différente. J'en parlerai en privé avec Rick et on réglera ça", a-t-il expliqué dans des propos relayés par le New York Post.

Donte DiVincenzo semble avoir dit : 'C'est ce qui se passe lorsqu'on te laisse mener la danse', en direction du banc, sans que l'on sache exactement ce que cela signifie. Le fait qu'il pense qu'il aura plus d'opportunités avec les Wolves ? Le temps de jeu de "DDV" à Minnesota ne devrait pas être bien supérieur à celui qui était le sien à New York, où il jouait beaucoup et avait un rôle important.

