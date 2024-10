Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Heat : 99-101

Wolves @ Knicks : 115-110

Blazers @ Kings : 105-85

Celtics @ Raptors : 115-111

Suns @ Nuggets : 118-114

Pistons @ Warriors : 93-111

- Le retour de Donte DiVincenzo à New York a été un peu houleux. Entre quelques invectives avec le banc des Knicks (notamment en direction de Tom Thibodeau) et une altercation avec Rick Brunson, le père de Jalen, le nouvel arrière des Timberwolves n'a pas chômé. Malgré ses 15 points et surtout les 31 d'Anthony Edwards, Minnesota s'est incliné (115-110) au Madison Square Garden. La faute, notamment, à Jalen Brunson (24 pts) et son nouveau coéquipier Karl-Anthony Towns (16 pts, 16 rbds). OG Anunoby (19 pts) et Mikal Bridges (15 pts) ont aussi apporté leur écot. Du côté des Wolves, Rudy Gobert a joué 28 minutes pour 9 points et 10 rebonds.

Donte DiVincenzo and Rick Brunson had to be separated after exchanging words 😳 This was Donte's first game back in New York following the trade to Minnesota pic.twitter.com/CDt72FzEkH — Bleacher Report (@BleacherReport) October 14, 2024

- En contrôle en première mi-temps face à l'équipe B des Suns, les Nuggets se sont endormis une fois les titulaires envoyés à la sieste. Phoenix a pris le dessus dans le 4e quart-temps, notamment grâce à l'excellent rookie Ryan Dunn (20 pts à 6/11 à 3 pts) - candidat sérieux au titre de steal de la Draft 2024 - et à Monte Morris (20 pts, 7 asts). Avant ça, Nikola Jokic (21 pts, 14 rbds, 9 asts) avait montré qu'il s'approchait de sa meilleure forme pour la reprise. Tout le contraire de Jamal Murray, qui avait l'air à la masse (2 pts à 1/6 en 19 min) et réserve encore sans doute son meilleur visage pour un éventuel affrontement avec les Lakers en playoffs...

- En dehors du premier quart-temps, les Kings n'ont pas vraiment existé contre des Blazers surprenants. Emmenés par Scoot Henderson (17 pts, 7 asts et +13 en 25 min), avec l'aide intéressante de Donovan Clingan (10 pts, 10 rbs) notamment, les hommes de Chauncey Billups se sont imposés (105-85) en Californie. DeMar DeRozan, De'Aaron Fox et Domantas Sabonis ont pourtant tous joué une grosse demi-heure, mais ça n'a pas cliqué cette nuit.

Scoot Henderson 17 PTS, 7 AST at SAC pic.twitter.com/tC00y9V0d7 — Brett Usher (@UsherNBA) October 14, 2024

Entrée intéressante de Rayan Rupert, qui a joué 21 minutes en sortie de banc pour 3 points, 3 passes, 3 rebonds et 2 interceptions, avec un +/- de +18.

- Même sans faire jouer la plupart de leurs cadres (Tatum, Brown, Horford, Holiday étaient au repos), les Celtics sont restés invaincus dans cette pré-saison. Boston a dominé (115-111) Toronto, non sans s'être fait peur en deuxième mi-temps. Les joueurs de Joe Mazzulla ont pris un départ canon (+32 à la mi-temps), avant de laisser les Raptors revenir dans la partie pour échouer à seulement 4 points. Payton Pritchard (19 pts à 5/11 à 3 pts) et Lonnie Walker (20 pts) ont été les principaux artificiers du match avec Drew Peterson (23 pts) sorti du banc et de G-League.

Payton Pritchard found a rhythm to help the @celtics get their 2nd #NBAPreseason win in as many nights! 19 PTS | 9 AST | 5 REB | 5 3PM pic.twitter.com/IGadY6bhcD — NBA (@NBA) October 14, 2024

- Sans Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins, les Warriors ont fait le job (111-93) face à Detroit et sont eux aussi invaincus en pré-saison. Golden State a bien réparti la marque entre Moses Moody (14 pts), Trayce Jackson-Davis (12 pts, 10 rbds) et Jonathan Kuminga (12 pts), avant que les snipers du banc que sont Lindy Waters (3/4 à 3 pts) et Buddy Hield (12 pts à 4/6 à 3 pts) ne donnent plus d'ampleur au score.

- Rattrapés en fin de match alors qu'ils menaient de 11 points, les joueurs du Heat ont finalement pris le dessus sur les Pelicans. A 99-99, c'est le rookie suédois Pelle Larsson, très en vue durant la Summer League, qui a inscrit les deux lancers de la gagne. Les joueurs majeurs du Heat ont joué un peu plus d'un quart d'heure, notamment Jimmy Butler (4 pts) et Tyler Herro (15 pts). Zion Williamson a inscrit 13 points en 17 minutes pour NOLA.