Do Wilkins n’aime pas que la nouvelle génération « chie » sur les anciens

Dominique Wilkins fait partie des légendes de la NBA qui adoptent un comportement mesuré et sont capables d'encenser les joueurs actuels, tout en restant respectueux et soucieux des glorieux anciens. Invité du podcast All the Smoke, l'ancienne superstar d'Atlanta a expliqué ce qui le gênait dans la manière dont les basketteurs d'aujourd'hui se comportent parfois. Lorsque le génial dunkeur est réuni avec des camarades des années 80, voilà à quoi ressemble la discussion sur la NBA de 2024. On imagine qu'il fait référence aux déclarations comme celle d'Anthony Edwards sur le niveau technique des basketteurs du passé...

"On respecte les joueurs de toutes les époques parce qu'on a appris le jeu grâce à ceux qui sont passés avant nous. Ce qu'on se dit entre nous, au sujet des joueurs actuels, c'est que c'est leur moment. On a eu le nôtre. Par contre, je déteste les voir essayer de nous chier dessus, simplement pour appuyer leur point de vue. Ils n'ont pas besoin de faire ça.

Un grand joueur est un grand joueur, je me moque de l'époque à laquelle il a joué. Il ne faut pas utiliser les époques passées pour te mettre toi en valeur. Nous, on a jamais fait ça. Je ne dirai jamais que j'étais meilleur que Wilt Chamberlain, Bill Russell ou Oscar Robertson, avec lequel j'étais récemment. On apprécie ces gars-là parce qu'on a appris d'eux. A chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux anciens, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons.

Je n'ai jamais pensé être au-dessus du jeu. Personne ne l'est et il y a toujours quelqu'un qui vient après toi. Tu peux être une figure iconique et beaucoup de gars entrent dans cette définition. Mais le jeu continuera d'évoluer avec ou sans toi".

CQFD !

