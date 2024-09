Paul George répond à Anthony Edwards : « Un peu irrespectueux et immature »

Anthony Edwards ne pensait sans doute pas déclencher autant de réactions après avoir déclaré que Michael Jordan était le seul joueur du passé avec des skills. Cette fois, c'est Paul George qui y est allé de sa réponse, dans le dernier épisode de son podcast, "Podcast-P". Le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouvel ailier des Philadelphie Sixers n'est pas d'accord avec Edwards, auquel il reproche un certain manque de culture.

"J’ai trouvé que c’était un peu irrespectueux. Je pense que c'était une déclaration très immature. Anthony Edwards est extrêmement talentueux, c’est évident. C’est un énorme talent pour l’avenir. Mais tu dois une partie de ce que tu as aux gars qui étaient là avant nous et qui ont fait avancer le jeu.

Les gars d'aujourd'hui ne connaissent pas trop Magic, Bird, etc… Mais en tant que joueur, tu te dois de connaître ceux qui sont passés avant toi".

A son arrivée en NBA, Anthony Edwards avait reconnu qu'il n'avait pas une énorme connaissance et une culture approfondie de l'histoire de la NBA et des joueurs des époques précédentes. C'est à la fois ce qui a fait sa fraîcheur et ce qui pourrait lui causer des tracas s'il répète des sorties de ce genre.

