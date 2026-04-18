Doc Rivers fait ses adieux au coaching

Après la fin de son expérience aux Milwaukee Bucks, Doc Rivers ne compte plus retrouver un rôle de coach en NBA.

Au terme d'une saison 2025-2026, l'entraîneur Doc Rivers et les Milwaukee Bucks ont décidé de dire stop. Un choix logique après un exercice absolument catastrophique sur le plan sportif : un bilan de 32 victoires pour 50 défaites et une 11ème place à l'Est alors que l'équipe nourrissait des ambitions.

A 64 ans, l'ex-coach des Boston Celtics a également annoncé son intention de mettre un terme à sa carrière dans ce rôle. En effet, le natif de Chicago ne compte plus briguer un poste d'entraîneur en NBA.

"Il y a environ sept semaines, on a discuté et on a eu une excellente réunion avec les propriétaires. Ils m'ont demandé ce que je voulais faire. L'un des propriétaires m'a proposé un plan : si on faisait ça, je pourrais rester encore un an ou deux. J'ai littéralement répondu : 'Oh non, non, non, non, non.' En fait, j'ai dit à mon staff que j'arrêtais.

J'adore entraîner, j'adorais ça. J'ai connu beaucoup de succès dans ce domaine. J'ai eu bien plus de hauts que de bas, mais au final, j'ai donné 40 ans, 47 ans ou peu importe - je ne sais même plus quel âge j'ai - sans interruption, sans pause. Je voulais juste faire une pause.

Maintenant, je veux m'éloigner, passer du temps avec mes petits-enfants et profiter de la vie en général. Je pense qu'il était temps", a avoué Doc Rivers pour The Ringer.

Bien évidemment, rien ne dit que Doc Rivers va totalement s'éloigner du monde du basket. On pourrait encore le retrouver, dans les années à venir, dans un rôle de consultant au sein d'un organigramme.

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