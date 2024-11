Doc Rivers, aucun danger pour sa place aux Bucks

Le début de saison des Milwaukee Bucks a été catastrophique. Malgré des progrès sur les derniers matches, la franchise du Wisconsin affiche toujours un mauvais bilan : 3 victoires pour 8 défaites. Face à cette situation, l'entraîneur Doc Rivers reçoit de nombreuses critiques.

Et pourtant, le coach des Bucks n'a pas à s'inquiéter pour son poste. Nommé l'an dernier, l'ex-technicien des Los Angeles Clippers dispose d'un contrat en or : 40 millions de dollars au total jusqu'en 2027.

Ainsi, d'après les informations de The Athletic, Milwaukee n'a absolument pas prévu de virer Rivers.

"Pour ceux qui se demandent si Rivers pourrait être sur la sellette, n'oublions pas que les Bucks lui ont versé environ 40 millions de dollars pour un contrat de trois ans et demi il y a moins d'un an. De plus, Jon Horst se trouve sous pression en raison de la façon dont se sont déroulées les dernières saisons.

Un nouveau changement d'entraîneur, aussi vite dans une saison, semble donc peu probable", peut-on lire.

En résumé, même dans un scénario catastrophe, les Bucks n'ont pas l'intention de débarquer, au moins pour le moment, Doc Rivers. Par contre, il reste tout de même un fusible, très cher, à surveiller si Giannis Antetokounmpo décide de mettre la pression...

