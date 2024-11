Après un dernier exercice compliqué, marqué notamment par des tensions internes et le limogeage d'Adrian Griffin sur le banc à l'hiver, il était difficile d'imaginer pire scénario pour ce début de saison 2024-2025. Car avec 1 petite victoire face à des Sixers déplumés en 7 matchs, les Bucks affichent rien de moins que le pire bilan de la ligue avec le Jazz.

Pas de quoi effrayer Doc Rivers pour autant, à en croire ses récentes déclarations. Le technicien de 63 ans est ainsi apparu très confiant sur le potentiel de son équipe lundi, au sortir d'une 6ème défaite consécutive. "Nous disputerons les playoffs. je ne suis pas inquiet." Avant d'ajouter, en réponse aux 8% de chances de disputer la postseason qu'une équipe avec un tel bilan possède au regard de l'histoire de la grande ligue. "Personne ne veut perdre. Nous avons de gros match à venir, donc nous allons prendre les victoires les unes après les autres. Et si on gagne 3 ou 4 matchs de suite, on dira de nous qu'on a 80% de chances de faire les playoffs. C'est pour cela que les chiffres sont parfois trompeurs, surtout si tôt dans la saison." Avant de conclure, comme pour se débarrasser d'un sujet gênant. "Nous n'y prêtons pas beaucoup d'importance."

Analyse sincère de la situation ou méthode Coué, difficile de savoir ce que pense réellement Doc Rivers du potentiel de son équipe à ce stade. Car si les chiffres sont catastrophiques, ils pourraient être tout autres au moment d'écrire ces lignes. Battus d'un puis deux points par les Cavs en back to back (114-113 puis 116-114) lors des deux dernières rencontres, Milwaukee pourrait en effet, à quelques détails près, afficher un bien meilleur bilan. Deux défaites encourageantes face à la meilleure équipe de l'est, toujours invaincue, qui peuvent permettre aux coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, déjà au coeur de folles rumeurs de trade, d'espérer participer aux playoffs.

Les Bucks auront l'occasion de se relancer dès mercredi face à l'autre cancre de la ligue, le Utah Jazz, avant d'enchaîner deux gros tests contre les Knicks puis les Celtics.