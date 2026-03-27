Le coach des Bucks s’oppose clairement au NBPA et assure que Giannis Antetokounmpo est toujours blessé.

Alors que le débat enfle autour de l’état de santé de Giannis Antetokounmpo, Doc Rivers a tenu à remettre les choses au clair après un communiqué du syndicat des joueurs qui suggérait que la star des Milwaukee Bucks était apte à rejouer.

Doc Rivers réfute clairement la position du NBPA

Cette semaine, la National Basketball Players Association (NBPA) a publié un communiqué laissant entendre que Giannis Antetokounmpo était suffisamment remis pour revenir sur les parquets. Une position immédiatement contestée par Doc Rivers.

Face aux journalistes, le coach des Bucks a insisté sur le fait que son joueur n’était pas encore prêt.

« Il n’est pas en bonne santé », a déclaré Doc Rivers. « Il progresse. Il n’est simplement pas en bonne santé. Notre priorité actuellement, c’est de le remettre en bonne santé. On essaie juste de faire en sorte que Giannis soit autorisé à rejouer et en bonne santé, c’est notre seul objectif. Tout le reste, on reste au-dessus. »

Giannis Antetokounmpo n’est toujours pas remis de son hyperextension du genou gauche accompagnée d’une contusion osseuse, une blessure qui l’éloigne des terrains depuis le 15 mars.

Une divergence de discours qui interroge

Le communiqué du syndicat s’inscrit dans un contexte plus large autour de la Player Participation Policy, visant à limiter les absences de stars. Le NBPA a notamment pointé du doigt un manque d’application des règles et les conséquences pour les fans et les diffuseurs.

Dans le même temps, certaines informations évoquent des différences fortes de vision entre Giannis Antetokounmpo et la franchise sur la gestion de la fin de saison et sa capacité à rejouer. Les Bucks souhaiteraient privilégier la prudence, quitte à envisager une mise au repos prolongée. Le joueur, lui, se sent prêt à rejouer ou proche de le faire.

Doc Rivers a toutefois tenu à minimiser toute idée de tension interne liée au communiqué du syndicat.

« Nous n’avons pas eu de réunion à ce sujet », a-t-il expliqué. « Nous n’avons eu aucune discussion. Jon Horst ne m’a pas appelé pour en parler, juste pour vous montrer le niveau d’inquiétude que nous avons. »

Une saison marquée par les pépins physiques

Cette saison, Giannis Antetokounmpo a été limité physiquement à plusieurs reprises, avec des soucis au mollet, à l’aine, à la cheville et désormais au genou. Il a disputé 36 matches, tournant à 27,6 points, 9,8 rebonds et 5,4 passes de moyenne en 28,9 minutes.

Dans ce contexte, la priorité affichée par Milwaukee reste claire : sécuriser le rétablissement complet de sa superstar, malgré la pression extérieure et les prises de position du syndicat des joueurs.

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