Giannis Antetokounmpo à Orlando ? En coulisses, le Magic prépare un énorme coup… mais un sacrifice majeur pourrait tout changer.

Les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo continuent d’agiter la NBA, et une nouvelle équipe semble prête à s’inviter sérieusement dans la course : le Orlando Magic. Alors que l’été approche et que l’avenir du double MVP à Milwaukee reste incertain, la franchise floridienne aurait clairement identifié le Grec comme une priorité.

Selon plusieurs indiscrétions, Orlando ferait partie des équipes les plus actives en coulisses pour tenter d’explorer une piste menant à Antetokounmpo. L’analyste Kirk Goldsberry a notamment expliqué : « On m’a dit qu’Orlando a été très actif dans ses démarches pour tenter de récupérer Giannis Antetokounmpo. » Une déclaration qui confirme que le Magic ne se contente plus de construire patiemment autour de ses jeunes talents, mais commence à regarder du côté des superstars disponibles.

Il faut dire que le timing commence à devenir intéressant pour tout le monde. Les Milwaukee Bucks avaient déjà envisagé différentes options avant la trade deadline, sans passer à l’action. Mais avec un contrat qui avance et une pression grandissante autour du projet sportif, l’hypothèse d’un transfert cet été reste bien réelle.

Côté Orlando, la situation est plus complexe qu’elle n’y paraît. La franchise dispose d’un des noyaux jeunes les plus prometteurs de la ligue, emmené par Paolo Banchero et Franz Wagner. Et c’est bien là que le dilemme commence. Toute discussion sérieuse autour de Giannis impliquerait forcément de céder une pièce majeure de ce duo. « Tout transfert pour Giannis devra commencer avec Banchero ou Wagner », précise la tendance actuelle.

Orlando préférerait visiblement construire une offre autour de Wagner et de ses choix de draft restants, plutôt que de sacrifier Banchero, considéré comme le visage de la franchise sur le long terme. Mais la concurrence s’annonce rude, avec plusieurs équipes capables de proposer des packages XXL pour attirer l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Ce dossier résume parfaitement le moment charnière que traverse le Magic. Après avoir déjà accéléré son projet en allant chercher Desmond Bane, la franchise semble désormais prête à passer à la vitesse supérieure. Reste à savoir si elle acceptera de sacrifier une partie de son avenir pour tenter un coup immédiat vers le titre.

Car c’est bien toute la question : faut-il tout casser pour Giannis ? À Orlando, le débat ne fait que commencer.

Le divorce entre Giannis et Milwaukee se précise