Doc Rivers dézingue les Lakers pour le cas Darvin Ham !

L'été dernier, les Los Angeles Lakers ont décidé d'arrêter les frais avec Darvin Ham. Malgré le sacre lors du "In-Season Tournament", l'entraîneur a payé une saison régulière poussive et une élimination dès le premier tour des Playoffs face aux Denver Nuggets (1-4). Dans la foulée, il a retrouvé un poste aux Milwaukee Bucks en tant qu'assistant de Doc Rivers.

Et justement, pour le coach des Bucks, les dirigeants californiens ont eu une analyse injuste avec Ham. Selon l'ancien patron des Los Angeles Clippers, son assistant aurait dû conserver son poste sur le banc californien.

"C'est génial (de pouvoir compter sur lui, ndlr). Tout d'abord, il a été ici plus longtemps que moi. Il connait des choses que je ne connais pas. Il a aussi ses relations avec les joueurs. Ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance.

Et la confiance est très importante pour les joueurs. Plus important encore, il le mérite. Je ne vais pas revenir sur toutes les choses qui se sont passées aux Lakers. Mais il a emmené une équipe en finale de la Conférence Ouest, il a remporté le 'In-Season Tournament' l'année suivante, et ils ont dit que c'était un titre à valoriser.

Et pourtant, ils l'ont ensuite viré. Cela n'a vraiment aucun sens, mais c'est arrivé. Et c'est le quotidien des entraîneurs", a soufflé Doc Rivers face à la presse.

Dans son analyse, Doc Rivers oublie un point important : Ham avait visiblement perdu la confiance du vestiaire des Lakers. On sait par exemple qu'Anthony Davis n'était pas satisfait de ses choix tactiques. Et Los Angeles avait la volonté de lancer un nouveau projet, sans révolutionner l'effectif, avec une vision différente. Celle de JJ Redick.

Dans l'histoire de la NBA, il y a eu des décisions plus injustes que le licenciement de Darvin Ham aux Lakers...

