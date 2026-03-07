Doc Rivers répond à la rumeur sur un départ à la retraite

Malgré les récentes rumeurs, l'entraîneur des Milwaukee Bucks Doc Rivers n'a pas l'intention de s'arrêter au terme de la saison.

Stephen A. Smith a-t-il parlé dans le vide ? Lors d'une intervention sur les ondes de la radio SiriusXM, le consultant a assuré que l'entraîneur des Milwaukee Bucks Doc Rivers allait prendre sa retraite au terme de la saison 2025-2026.

Sur le papier, cette nouvelle ne semble pas impossible à croire. Après quasiment 25 ans de carrière, l'homme de 64 ans a affiché une forme de lassitude au cours de l'exercice décevant de la franchise du Wisconsin.

Sauf que de son côté, Rivers a démenti cette rumeur.

"Non, je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est quelque chose qui... je pense qu'il ressent lui, mais pas moi", a rapidement expliqué Doc Rivers devant les médias.

Toujours sous contrat pour 2026-2027, Doc Rivers n'a pas l'intention de dire stop. Pour autant, on peut tout de même se demander s'il sera toujours présent sur le banc des Bucks l'an prochain. Actuellement 11ème à l'Est, Milwaukee semble bien parti pour louper les Playoffs. Et même le Play-in.

Si cet échec se confirme, il serait étonnant de voir la direction des Bucks le maintenir à son poste. Doc Rivers pourrait donc ne pas avoir le luxe de choisir son clap de fin.

