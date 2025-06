Don Nelson, un geste fort pour protester contre le trade de Luka Doncic

Vous pensiez que la page Luka Doncic serait tournée aux Dallas Mavericks ? Et bien non, toujours pas. Quatre mois après le trade, Don Nelson a tenu à en remettre une couche en exprimant son mécontentement envers la direction de la franchise texane. Le coach Hall Of Famer a reçu un trophée, le « Chuck Daly Lifetime Achievement » la nuit dernière. Il s’est alors pointé à la conférence de presse avec une paire de pompes du Slovène. Un geste pas anodin.

« Je veux que tout le monde sache que je porte le dernier modèle signature de Luka Doncic chez Nike. Je les porte en signe de protestation du trade effectué par Dallas. C’est une immense erreur qu’a fait la franchise des Mavericks et je veux que tout le monde le sache », explique l’intéressé.

Don Nelson n’est pas n’importe qui à Dallas. Il est le deuxième coach le plus victorieux de l’Histoire de l’organisation après Rick Carlisle. Il est peut-être le plus emblématique des Mavericks, qui se sont déjà mis à dos leur icône, Dirk Nowitzki, en transférant Luka Doncic.