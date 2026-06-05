Victor Wembanyama encensé par… Donald Trump

Donald Trump s’apprête à aller voir un match des finales NBA à New York et il avait des compliments pour Victor Wembanyama.

Donald Trump a décidé de s’intéresser à la NBA, une ligue qu’il a pourtant vivement critiqué par le passé. En réalité, le Président des Etats-Unis se montre surtout proche de son « ami » et soutien financier James Dolan. Le boss des New York Knicks l’a invité à aller voir un match des finales au Madison Square Garden et le dirigeant américain a révélé qu’il serait effectivement présent, soit lors du Game 3, soit lors du Game 4, voire même les deux. Du coup, Trump annonce avoir suivi les derniers matches et il s’est dit impressionné par Victor Wembanyama.

« C’est un excellent joueur. Il va devenir un grand joueur. Il en est même déjà un. Comment vous défendez sur un mec comme lui ? Il mesure 2,24 mètres et c’est un très bon shooteur. »

Pas sûr que le Français réagisse aux compliments de Donald Trump. Le Président a aussi encensé les Knicks, la franchise de sa ville. D’ailleurs, Adam Silver a déjà annoncé que Trump était évidemment le bienvenu au Madison Square Garden en tant que « vrai new-yorkais. » Le dispositif de sécurité sera très largement renforcé pour l’occasion.

Le fan qui voulait un selfie avec Wembanyama prend très cher !