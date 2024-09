Donovan Mitchell : « Je me considère comme l’un des 10 meilleurs joueurs de la NBA »

Donovan Mitchell est aujourd’hui devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue et un candidat potentiel au titre de MVP. Intrinsèquement, l’arrière de 28 ans fait sans doute partie de l’élite de la NBA. Cependant, son manque de réussite en playoffs l’empêche, selon lui, de recevoir le respect qu’il mérite.

Laissé en dehors du top 15 dans les classements de CBS Sports (19e) et de HoopsHype (17e), le quintuple All-Star comprend les critiques. Invité dans un épisode du podcast « 7 h in Brooklyn » avec Carmelo Anthony et Kid Mero, Mitchell a conscience qu’il doit encore franchir certains paliers avant d’être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du Championnat.

« De manière réaliste, je me considère comme l’un des 10 ou 15 meilleurs joueurs de la ligue, mais je n’ai jamais atteint les finales de conférence », a expliqué le joueur des Cleveland Cavaliers. « Pour intégrer ce classement aux yeux de tous, je pourrais m’énerver et utiliser cela comme motivation. Mais je ne peux pas vraiment être en colère. Nous vivons dans un monde où les accomplissements et les récompenses sont primordiaux. Que ce soit juste ou non, c’est simplement comme ça. »

Donovan Mitchell thinks he belongs in the conversation of the best in the league New episode dropping tomorrow! pic.twitter.com/8DU8H338MM — 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) September 23, 2024

All-Star pendant cinq saisons consécutives et brillant en saison régulière, Donovan Mitchell n’a encore jamais manqué les playoffs lors de ses sept premières années dans la ligue. Il n’a cependant jamais dépassé le second tour, qu’il a atteint à trois reprises, dont l’année dernière (1-4 face aux Celtics).

Comme beaucoup de joueurs, Mitchell devra prouver qu’il est capable de faire gagner son équipe en playoffs pour être considéré comme un véritable « top player ». Les Cavaliers, de leur côté, semblent convaincus qu’il en est capable, puisqu’ils lui ont offert une extension de contrat de 150 millions de dollars sur trois ans cet été — le maximum possible.