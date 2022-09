Donovan Mitchell, comment les Knicks l’ont laissé filer

A la surprise générale, l'arrière Donovan Mitchell a été envoyé par le Utah Jazz aux Cleveland Cavaliers jeudi. Sur ce dossier, il existait pourtant un immense favori : les New York Knicks. Et comme pressenti, la formation new-yorkaise disposait des atouts les plus séduisants aux yeux de la franchise de Salt Lake City.

Mais les deux équipes n'ont jamais réussi à s'entendre. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, des détails ont toujours coincé entre le Jazz et les Knicks. Début juillet, New York a ainsi proposé un joli package : RJ Barrett, Obi Toppin, Mitchell Robinson et trois choix au premier tour de la Draft.

Une offre refusée par Utah, et celle-ci n'a plus été possible par la suite avec la prolongation du pivot. Malgré ce premier échec, les négociations ont continué. Et encore dimanche, un deal semblait proche. Mais les Knicks ont refusé d'intégrer Quentin Grimes dans une proposition concernant Barrett.

A la place de Grimes, New York a proposé Immanuel Quickley... et le Jazz a réclamé trois choix non-protégés au premier tour de la Draft. Mais les Knicks voulaient intégrer une protection Top 5 sur le troisième. Dans ce deal, Evan Fournier aurait d'ailleurs fait ses valises pour une troisième équipe.

Malgré cet échec, les dirigeants new-yorkais avaient encore l'intention de revenir à la charge. Mais dans le même temps, le Jazz a rapidement avancé, en 48 heures, avec Cleveland. Et une fois un accord scellé, Utah n'a pas relancé New York pour faire grimper les enchères. Les Knicks ont donc raté Donovan Mitchell de cette manière.

