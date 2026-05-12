Les Cleveland Cavaliers sont revenus à 2-2 face aux Detroit Pistons après leur victoire 112-103, et une nouvelle fois, tout est parti de Donovan Mitchell. Longtemps discret offensivement avec seulement 4 points à la pause, l’arrière de Cleveland a totalement changé le match après la mi-temps avec une performance historique : 39 points inscrits en deuxième période, soit un record NBA égalé.

Pendant le terrible run de 22-0 passé par Cleveland au début du troisième quart-temps, Mitchell a complètement fait exploser la défense de Detroit. Il termine finalement avec 43 points, dont 21 dans le seul troisième quart.

Dans le CQFR, Antoine et Théo rappellent d’ailleurs que Cleveland a enfin montré le visage qu’on est censé voir durant cette séquence folle, symbolisée par un Mitchell injouable. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout la perception du joueur qui semble évoluer.

Donovan Mitchell, pas fidèle à sa réputation trompeuse

Depuis ses années au Utah Jazz, Donovan Mitchell traîne une réputation paradoxale. Celle d’un scoreur spectaculaire, mais pas forcément d’un joueur capable de porter une franchise jusqu’au bout. Une image largement liée aux multiples éliminations du Jazz en playoffs.

Pourtant, plus les années passent, plus cette lecture paraît incomplète.

« J’ai l’impression que les échecs du Jazz ont pénalisé la manière dont on perçoit Rudy Gobert et Donovan Mitchell », explique Théo dans le CQFR. « Plus ça va, plus tu te dis que le problème ne venait pas particulièrement de ces joueurs-là. »

Car en playoffs, Mitchell répond quasiment toujours présent. La saison dernière déjà, malgré les blessures à Cleveland, il avait porté l’équipe à bout de bras. Et dans cette série contre Detroit, il est encore le meilleur joueur sur le terrain.

« Donovan Mitchell, c’est un gars qui en playoffs est là en fait », résume Antoine. « Peut-être qu’il se trouera sur un match ou deux, mais sur l’ensemble d’une série, il va être bon. »

Antoine et Théo vont même plus loin : Mitchell appartient désormais clairement au top 10 NBA.

« Il n’y a pas dix joueurs meilleurs que Donovan Mitchell en NBA. Il est dans le top 10, c’est indéniable. J’irai même jusqu’à dire que c’est le 8e meilleur joueur de la ligue », avance Antoine.

Cleveland retrouve enfin sa dynamique

Cette explosion de Mitchell a aussi réveillé tout Cleveland. Evan Mobley a livré un match complet avec 17 points, 15 rebonds, 5 passes, 5 contres et 3 interceptions, tandis que Dean Wade a encore impressionné défensivement sur Cade Cunningham.

En face, Detroit commence à montrer des signes d’usure. Cunningham a terminé sous les 20 points pour la première fois de ces playoffs, tandis que Jalen Duren continue de traverser une série très compliquée.

Les Pistons auront toutefois l’occasion de réagir à domicile lors du prochain match. Mais une chose semble désormais claire : Cleveland sait qu’il peut compter sur Donovan Mitchell dans les moments où tout bascule. Et vu son niveau actuel, ce n’est plus simplement un excellent scoreur. C’est un vrai grand joueur de playoffs.

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