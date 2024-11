Donte DiVincenzo explique ce que ça fait de jouer avec Rudy Gobert

Donte DiVincenzo est arrivé aux Minnesota Timberwolves juste avant le coup d’envoi de la saison après avoir servi de monnaie d’échange dans le cadre du transfert de Karl-Anthony Towns vers les New York Knicks. Il y découvre une nouvelle équipe, une autre culture et de nouveaux coéquipiers comme Rudy Gobert par exemple.

« Vous ne connaissez pas vraiment Rudy tant que vous ne jouez pas dans la même équipe que lui. Il est notre point d’ancrage en défense et beaucoup de choses tournent autour de lui. Son approche au quotidien est inégalée. Sa préparation, sa manière d’aborder les matches, la manière dont il prend soin de son corps… c’est vraiment cool de voir ça de près. Des fois, on ne se rend pas compte de sa taille. Il y a eu des moments où je lui ai envoyé des passes lobées en me disant que jamais il ne pourrait aller les chercher. Puis il monte et il claque ça dans le panier. Si tu lui rend la vie facile, il te rendra la vie plus facile en défense. C’est ce que j’ai appris en jouant avec lui. »

Pas toujours respecté par certains de ses pairs, Rudy Gobert est en revanche souvent salué par ses coéquipiers et ex-coéquipiers.