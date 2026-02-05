Double expulsion, Sengun craque totalement et insulte une arbitre

Face aux Celtics, les Rockets ont non seulement craqué dans le jeu mais également dans leurs têtes. Ime Udoka et Alperen Sengun ont été expulsés. Ce dernier a vraiment dépassé les bornes.

La défaite des Houston Rockets face aux Boston Celtics a largement dépassé le cadre du simple résultat cette nuit. Dans un match rapidement mal engagé, Houston a surtout donné l’image d’une équipe débordée nerveusement, au point de voir Ime Udoka puis Alperen Sengun expulsés coup sur coup après des protestations devenues incontrôlables.

Tout commence à la fin du troisième quart-temps. Agacé par plusieurs coups de sifflet défavorables, Ime Udoka multiplie les contestations auprès du corps arbitral. Le ton monte, les échanges se tendent, et l’entraîneur des Rockets écope de deux fautes techniques successives, synonymes d’expulsion. À ce moment-là, Houston est déjà en difficulté au score, mais la situation va encore se dégrader.

Quelques minutes plus tard, Alperen Sengun dépasse à son tour les limites. Furieux après un coup de sifflet qu’il juge injuste, le pivot turc se met à invectiver l’arbitre de la rencontre. Selon plusieurs témoins présents au bord du terrain, Sengun aurait clairement insulté l’arbitre en utilisant le terme « bitch » (la vidéo le confirmera, voir ci-dessous), une insulte grossière et inacceptable dans n’importe quel contexte professionnel.

Et là où ça pose encore davantage problème c'est que l’arbitre visée était une femme. Même si la décision arbitrale peut être discutée sur le plan sportif, le fait de s’adresser à une arbitre en utilisant une insulte à caractère sexiste rend le dérapage encore plus grave. Il ne s’agit plus d’un simple excès de frustration ou d’une contestation mal maîtrisée, mais d’un comportement qui n’a pas sa place sur un parquet NBA.

Ce type d’attitude expose désormais le joueur à des sanctions disciplinaires de la ligue, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une suspension. La NBA s’est toujours montrée particulièrement ferme lorsqu’il s’agit de propos insultants envers les officiels, et plus encore lorsque ceux-ci prennent une dimension sexiste.

Au-delà du score, cette soirée à Boston laisse une impression très préoccupante pour Houston. Contestations répétées, perte de sang-froid, expulsions en cascade. Les Rockets ont surtout donné le sentiment d’une équipe incapable de gérer la frustration quand le match lui échappe. Un signal d’alarme qui dépasse largement ce seul revers face aux Celtics.

Grosse tension, insulte et faute flagrante entre Houston et Cleveland