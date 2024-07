Plus d'un mois après la sélection de Zaccharie Risacher en 1ère position de la draft NBA 2024, et au sortir de la Summer League de Vegas, les langues se délient quant au potentiel des joueurs qui composent cette cuvée de rookies annoncée faible. Dans un sondage réalisé par ESPN paru ce mercredi, 20 dirigeants de franchises se sont exprimés sur les chances des joueurs appelés fin juin par Adam Silver sur l'estrade du Barclays Center.

Et si pour la plupart des votants, Zaccharie Risacher est bien promis à une meilleure carrière que son compatriote Alex Sarr (15 votes pour Risacher contre 5 pour Sarr), l'ancien de la JL Bourg ne semble pas promis au titre de Rookie of the Year en dépit de sa sélection en 1ère position. Risacher arrive ainsi au 7ème rang du classement (1 vote), loin derrière Reed Sheppard (7 votes), Zach Edey (4) et Stephon Castle (3). Alexandre Sarr n'héritant d'aucune voix.

Dans la même veine, les picks 1 et 2 de la dernière draft ne semblent pas destinés à devenir les meilleurs choix de la cuvée 2024 (succès du joueur au regard de son rang à la draft) à en croire les executives interrogés. Ainsi Risacher termine une fois de plus à la 7ème place du sondage alors que Sarr n'est pas cité par les votants, leur préférant Reed Sheppard (7 votes) et Donovan Clingan (3).

Seule catégorie dans laquelle l'ensemble des français retenus au 1er tour apparaît (Risacher / Sarr / Salaun / Dadiet), celle des "reach". Un tir groupé hélas peu flatteur puisqu'il concerne les rookies dont on pense qu'ils ont été sélectionnés trop haut au regard des joueurs encore disponibles et/ou de leur véritable plafond. Ainsi Tidjane Salaun termine à la 3ème place du classement derrière Ron Holland II et AJ Johnson (4 votes chacun) mais devant ses 3 compatriotes (1 vote chacun).

Tout ceci restant purement hypothétique et bien subjectif, qui plus est dans une NBA Summer League peu connue pour refléter le basket pratiqué en saison régulière, nos frenchies auront tout loisir de faire taire les critiques à la rentrée prochaine. Ce sondage ne devrait en tout cas pas manquer de les motiver.

Les résultats complets du sondage ESPN :

Meilleur Pick de la Draft:

Reed Sheppard, Houston Rockets: 7 votes

Donovan Clingan, Portland Trail Blazers: 3

Stephon Castle, San Antonio Spurs: 2

Dalton Knecht, Los Angeles Lakers: 2

Bub Carrington, Washington Wizards: 2

Nikola Topic, Oklahoma City Thunder: 1

Rob Dillingham, Minnesota Timberwolves: 1

Zaccharie Risacher, Hawks: 1

Pick le plus surcôté ("reach"):

Ron Holland II, Detroit Pistons: 4 votes

AJ Johnson, Milwaukee Bucks: 4

Tidjane Salaun, Charlotte Hornets: 3

Rob Dillingham, Timberwolves: 2

Zach Edey, Memphis Grizzlies: 2

Alex Sarr, Wizards: 2

Zaccharie Risacher, Hawks: 1

Pacome Dadiet, New York Knicks: 1

Plus gros "steal" de la Draft:

Bub Carrington, Wizards: 5 votes

Kel'el Ware, Miami Heat: 3

Terrence Shannon Jr., Timberwolves: 3

Matas Buzelis, Chicago Bulls: 2

Kyle Filipowski, Utah Jazz: 2

Dalton Knecht, Lakers: 1

Jared McCain, Philadelphia 76ers: 1

Jamal Shead, Toronto Raptors: 1

Cam Spencer, Grizzlies: 1

Favori pour le titre de Rookie of the Year:

Reed Sheppard, Rockets: 7 votes

Zach Edey, Grizzlies: 4

Stephon Castle, Spurs: 3

Donovan Clingan, Trail Blazers: 2

Zaccharie Risacher, Hawks: 1

Ron Holland II, Pistons: 1

Dalton Knecht, Lakers: 1

Tristan da Silva, Orlando Magic: 1